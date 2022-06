Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Claire Danes, Ashley Park e uma série de influencers saltaram dos ecrãs de televisão e dos seus Instagrams para se encontrarem em Lisboa um evento único. Esta terça-feira, o cenário de natureza da Fundação Gulbenkian tornou-se num verdadeiro jardim encantado para os amantes de moda com o desfile Resort 2023 da Max Mara. Primeiro reuniram-se os convidados com brilho estelar e guarda-roupa eclético e colorido, depois seguiu-se um desfile de moda inspirado na cultura portuguesa, pautado pela elegância, pintado a cores fortes e ao som de fado.

Os largos degraus em pedra assumiram-se como a passerelle que as modelos percorreram com a coleção “Vai lenço feliz” e nos bancos espalhados pelo espaço relvado acomodou-se um sofisticado leque de convidados nacionais e internacionais. A luz laranja do sol já bem para lá das 20h00 era a prova de que estávamos no verão, apesar do vento que insistia em dar vida própria aos vestidos e cabelos das convidadas. E os aviões que cruzavam o céu lembravam-nos que estamos numa concorrida capital europeia.

Neste oásis no centro da cidade, a banda sonora que acompanhou o público aos seus lugares foi o som dos pássaros, contudo durante o desfile viria a dar lugar à voz de Carminho. A fadista também desfilou e não foi a única surpresa. A marca exclusiva e orgulhosamente feminina apresentou um modelo masculino que caminhou pela passerelle com um icónico casaco camel. A coleção começou em preto e tons de bege com os códigos Max Mara a brilhar em silhuetas práticas e elegantes. Depois entrou em cena um verdadeiro bailado com vários vestidos coloridos, compridos, com saias muito amplas e efeitos com pregas que encerrou o espetáculo.

Uma constelação de convidados

Tão impactante como a nova coleção foi a lista de convidados deste desfile. Personalidades internacionais como o casal de atores Claire Danes e Hugh Dancy; Ashley Park, a atriz que dá vida e voz à amiga Mindy de “Emily in Paris”; e as também atrizes Tina Leung, Mariana Ximenes, e Alessandra Mastronardi. Voaram para Lisboa várias influencers de moda internacionais como a espanhola Gala González, Tina Craig, Caro Daur, Viktoria Rader, Tamara Kalinic, Federica Pellegrini, Leonie Hanne, Tiffany Reid, Yoyo Cao, Shini Park. E ainda a designer de moda Rebecca de Ravenel e a modelo Lara Worthington.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A todos estes juntaram-se figuras destacadas nacionais como Cristina Ferreira, Diana de Cadaval, Ana Salazar, Felipe Oliveira Baptista, Eduarda Abbondanza, as atrizes Maria João Bastos, Isabela Valadeiro, Soraia Chaves, Daniela Belchior e Ana Sofia, a realizadora Ana Rocha, ou a influencer Mariana Machado. Também estiveram presentes a embaixadora dos Estados Unidos em Portugal, Randi Chamo Levine, e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, com a sua mulher.

Uma coleção recheada de inspirações

Para começar a contar a história deste evento temos de começar por uma viagem que o diretor criativo da Max Mara, Ian Griffiths, fez a Lisboa. Numa passagem pelo Museu Gulbenkian viu o retrato que o artista Nikias Skapinakis fez de Natália Correia, acompanhada pela escritora Fernanda Botelho e a pianista Maria João Pires. A obra pertence à coleção moderna da Fundação Gulbenkian, mas depois deste breve encontro já pertencia também ao universo criativo de Mr. Griffiths, que há 35 anos desenha coleções de moda na Max Mara, e assim Natália Correia, intelectual, poetisa e ativista social, tornou-se também musa da coleção Resort 2023 da marca.

O desfile arrancou com um tom clássico. Na “Antologia de Poesia Portuguesa Erótica” de Natália Correia, a Max Mara viu silhuetas curvilíneas e saias justas que foram combinadas com camisas em looks simples, onde se destacam os cortes rigorosos das peças de alfaiataria adaptadas ao armário feminino, o ADN da marca. A paleta cromática estava marcada pelo preto, mas não podiam faltar os tons de bege e, claro, o icónico casaco camel, criado pelo próprio fundador, Achille Maramotti, em 1951. Surpreendentemente coube também a um modelo masculino desfilar esta peça tão relevante para a Max Mara. Maria Giulia Prezioso Maramotti Germanetti, a atual diretora de retalho omnicanal do Max Mara Fashion Group e neta do fundador da marca, contou ao Observador que estava afastada a ideia de virem a fazer vestuário masculino num futuro próximo e, segundo a Vogue norte-americana, esta foi mesmo a primeira vez que um homem subiu a uma passerelle Max Mara.

A inspiração em Natália Correia não se ficou pela imagem. Uma pesquisa pela sua vida traz à memória a história do Bar Botequim, que esta referência feminina nacional fundou, e por onde passaram distintas figuras da cultura internacional, como Henry Miller, Graham Greene e Eugène Ionesco, e nacional, como por exemplo a diva Amália Rodrigues.

E eis que uma inspiração leva a outra e aqui aparece mais uma mulher que se junta ao leque de influências desta coleção. A Max Mara descobriu nas fotografias de palco da fadista um gosto especial pelo efeito plissado e esta inspiração traduziu-se em pormenores nas bainhas das saias ou em grande escala, nos vestidos compridos monocromáticos que foram como pinceladas de cores impactantes no desfile.

As coleções resort da Max Mara têm sempre uma cidade como base do projeto. Lisboa em 2022 segue-se à ilha de Ischia, a localização de 2021, ao Museu Neues em Berlim, o cenário do desfile em 2019, e à Colezzione Maramotti em Reggio Emilia, a casa da marca, em 2018. Para esta coleção Resort 2023 a Max Mara mergulhou de cabeça na cultura portuguesa e não podia faltar o fado no ambiente de influências nacionais que envolveu esta coleção. A marca vê a fadista Carminho como a “sucessora natural de Amália Rodrigues” e não só a sua voz foi banda sonora do desfile, como a própria artista percorreu a passerelle para desfilar.

Os Lenços dos Namorados também exerceram a sua influência nesta coleção e podemos ver a romântica tradição minhota refletida em corações, flores e pombas em padrões ou em bordados de cristais nos casacos. A marca trabalhou também com artesãos locais na criação uma t-shirt que combina um clara inspiração nos Lenços dos Namorados com a identidade da marca.

Mais do que um encontro, uma parceria

A parceria entre a Max Mara e a Fundação Gulbenkian não se limita a este desfile. A marca vai apoiar renovações nas galerias de arte francesa do século XVIII, onde as coleções de prata terão uma atualização do seu contexto expositivo para que os visitantes possam tirar o máximo partido do rico espólio. A coleção de arte que Calouste Gulbenkian reuniu ao longo da vida é vasta e rica, e faz do museu com o seu nome um prestigiado templo a nível nacional e internacional. A coleção do referido período artístico é vasta e inclui peças como pinturas, esculturas, livros, peças em ouro e prata, mobiliário, tapeçarias, porcelanas ou relógios e, segundo a marca, esta renovação passará por “novos métodos de exposição, com destaque para os objetos e a criação de novas relações entre os objetos e a forma como são vistos pelo público”.