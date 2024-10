Centenas de voluntários vão reunir-se no sábado em Algés, Oeiras, no âmbito da 4.º edição da “Costura Solidária”, do projeto Dress a Girl Portugal, visando o convívio e a preparação de vestidos e calções para doar.

A Dress a Girl é uma Organização Não Governamental (ONG) americana, fundada em 2009 com o objetivo de fazer vestidos para doar a meninas em países carenciados.

Em 2016, pela mão de Vanessa Campos, foi criada a Dress a Girl Portugal, uma associação de solidariedade social sem fins lucrativos que promove encontros intergeracionais de costura solidária e conta com 60 grupos dispersos por todo o país, com centenas de voluntários.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da Dress a Girl Portugal, contou que a 4.ª edição da “Costura Solidária”, que se realiza no sábado no Pavilhão Desportivo de Celorico Moreira, em Algés, no distrito de Lisboa, é aberta à população e gratuita, devendo juntar voluntários de todo o país, que vão costurar mais vestidos e calções para doar.

“Para nós é um dia de festa. Trocamos materiais, costuramos, fazemos sorteios de máquinas de costura. É uma maneira de estarmos todos juntos”, disse.

Joana Nobre contou que o projeto, que já tem uns anos em Portugal, é composto por voluntários, com idades entre os 9 e os 90 anos, e o objetivo é confecionar 30 mil vestidos, calções e cuecas por ano que enviam depois para países como Angola, Cabo Verde, Moçambique, Camboja, Timor-Leste, Brasil, El Salvador, entre outros.

“Somos uma associação, não recebemos dinheiro de ninguém. Para fazer as entregas ou fazemos missões próprias, pagando do nosso bolso as viagens, ou tentamos arranjar parcerias com Organizações Não Governamentais para as estadias. Muitas pessoas que vão em viagens de lazer, lua-de-mel, etc, oferecem-se para entregarem a roupa por nós. É uma boleia solidária“, relatou.

De acordo com Joana Nobre, a associação conta também com a ajuda das forças militares portuguesas, bem como com companhias aéreas.

“A logística é complicada, mas tem corrido lindamente. Entregar 30 mil peças por ano é o objetivo. Os 60 grupos espalhados pelo país são independentes, mas é no núcleo de Lisboa que são coordenadas as entregas”, indicou.

Ainda segundo Joana Nobre, a Dess a Girl Around the World Portugal conta neste momento com a colaboração de vários ‘ateliers’ de costura, assim como centros de dia, escolas, grupos e universidades séniores espalhados pelo país, promovendo encontros de costura solidária.

“Temos ajuda de senhoras em centros de dia e, em algumas escolas, temos meninos do 8.º e 9.ºano que se envolvem no projeto e vão costurando ao longo do ano letivo“, disse.

A associação trabalha maioritariamente em parceria com organizações não-governamentais de caráter social, nacionais e estrangeiras, fazendo chegar vestidos e calções de uma forma mais segura às crianças a apoiar.