Com a pompa e circunstância que lhe são características, a passadeira vermelha foi mais uma vez estendida à entrada do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para a XXVIII Gala dos Globos de Ouro, que decorreu na noite deste domingo e que premeia o que de melhor se faz no mundo das artes em Portugal. Pela red carpet, que teve apresentação de Ricardo Pereira, Lourenço Ortigão, Carolina Patrocínio, Iva Lamarão e Sofia Cerveira, desfilaram nos seus melhores trajes as principais caras do entretenimento, cinema, ficção, teatro, música e moda.

No que respeita aos visuais escolhidos, os homens optaram largamente por smokings, enquanto a maioria das senhoras escolheu vestidos compridos de cores variadas, sem esquecer os brilhos e algumas transparências. Além dos pretos, cor escolhida por muitos dos presentes, como Inês Aires Pereira, que vestiu Luís Carvalho, ou Raquel Strada, com um vestido da autoria de Alves/Gonçalves, e dos brancos, opção de Sofia Arruda, que usou um vestido longo branco de apenas uma manga, da Pronovias, ou Carolina Patrocínio, que também escolheu um vestido branco, com aplique num ombro, de Elsa Barreto, houve também quem elegesse peças mais coloridas.

Sofia Ribeiro apostou num vestido azul claro e Carolina Loureiro numa peça em cor de laranja, ambos de Luís Carvalho, o mesmo criador que assinou o fato de blazer com um folho e calças retas em amarelo escolhido por Cláudia Vieira. Já Maria João Pinho optou por um vestido volumoso em verde, de Nuno Velez, e Ana Garcia Martins, conhecida como ‘A Pipoca Mais Doce’, vestiu-se de vermelho, com um vestido sem mangas da marca vimaranense Kaoâ. Helena Caldeira e Margarida Vila-Nova escolheram vestidos em cor-de-rosa claro e Andreia Rodrigues apostou numa peça em castanho, da Stivali, de corte reto. Já a apresentadora, Clara de Sousa, optou por um vestido preto com transparências, mangas compridas estilo capa e brilhantes.

Nos homens, João Baião e Manuel Luís Goucha pertencem ao grupo dos que mais arriscaram na hora de escolher os looks. O apresentador da ‘Casa Feliz’, programa das manhãs da SIC, usou um blazer vermelho, enquanto Manuel Luís Goucha, que recebeu este ano a terceira nomeação e pela primeira vez levou a estatueta para casa, optou por um fato vermelho brilhante e preto, com estampado houndstooth.

Estes são alguns exemplos que passaram pela passadeira vermelha. Veja outras escolhas dos famosos na galeria acima.