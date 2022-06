Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Maria Giulia Prezioso Maramotti Germanetti teve o seu primeiro casaco camel Max Mara aos 14 anos. “Não foi um dos icónicos, o que faz sentido, porque não ficam bem numa rapariga daquela idade, era um modelo mais masculino, quadrado e muito simples e ainda o tenho.” Conta que lhe foi dado pela mãe e, entretanto, passou-o à filha, uma verdadeira herança de família como, aliás, acontece com a própria Max Mara. A neta do fundador da marca pertence à terceira geração de um clã dedicado a este império, mas a sua herança de moda começa na trisavó Marina Rinaldi, que não por acaso é o nome de uma das marcas do atual grupo.

É a atual diretora de retalho omnicanal do Max Mara Fashion Group. Uma curta conversa à hora do chá da tarde em Lisboa, revelou-se um longo passeio entre passado e futuro, recheada de heranças e memórias de uma família que há gerações se dedica à moda e com paragem obrigatória no próximo desfile Resort da marca, que acontecerá na capital nacional a 28 de junho. A nova coleção teve o seu ponto de partida no museu Gulbenkian e Natália Correia, fogura da política e da poesia, como musa inspiradora.

