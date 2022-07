Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Tem sido uma época frustrante para o meu lado porque temos conseguido ser rápidos, principalmente nas últimas cinco corridas. Nas qualificações estamos rápidos, estamos a qualificar quase sempre no top 5, já fizemos algumas primeiras filas, várias vezes terceiro, mas não estamos a fazer boas corridas. A maioria dos meus engenheiros com quem tenho trabalhado dentro da equipa foram realocados para o desenvolvimento do carro para o ano que vem, o que me deixa a trabalhar com muita gente nova. São bons mas ainda são muito verdes e infelizmente temos feitos muitos erros pequeninos, uns atrás dos outros, o que se paga caro pelo nível a que está a Fórmula E”, explicava há duas semanas António Félix da Costa.

Em entrevista ao Observador depois da grande vitória alcançada nas 24 Horas de Le Mans, o português explicava o que estava a correr menos bem numa temporada da Fórmula E onde não conseguira ainda um pódio em 2022 nas nove provas iniciais do calendário. As melhorias estavam à vista, com quatro top 8 consecutivos entre Mónaco, Berlim 1, Berlim 2 e Jacarta, mas os resultados acabavam depois por não refletir as boas qualificações que eram feitas. E era isso que Félix da Costa queria contornar este sábado em Marraquexe, após conseguir a primeira pole position da temporada e sétima na Fórmula E no mesmo traçado onde tinha ganho na última passagem da competição por Marrocos no ano de 2020.

Qualifying results from Marrakesh! How did your favourite driver get on?#MarrakeshEPrix pic.twitter.com/JFVyN0zYXl — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 2, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Sabíamos quais eram as nossas dificuldades no início do ano e conseguimos melhorar. Aumentamos o desempenho e sou agora capaz de tirar mais do carro. Quero ter a corrida mais limpa possível e vencer, claro. Não tenho estado muito forte nas corridas este ano, agora temos muito trabalho com os engenheiros e levar isto até ao fim. As últimas duas pistas são muito semelhantes nas suas características e também já vencemos aqui em Marraquexe, o que é bom para nós. Do outro lado da garagem têm estado muito bem durante a época e estão na luta pelo Campeonato. Cabe-me fazer o meu melhor e tentar vencer esta corrida”, comentou o piloto português após conquistar a pole position no ePrix de Marraquexe.

Your full qualifying report from Marrakesh! #MarrakeshEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 2, 2022

No entanto, não se previa uma corrida fácil, tendo nas posições cimeiras também os primeiros classificados do Mundial como Edoardo Mortara, Jean-Éric Vergne ou Mitch Evans (Stoffel Vandoorne era a exceção). E com uma outra dificuldade que era apontada pela própria Fórmula E: em nove corridas realizadas em 2022, apenas dois pilotos tinham conseguido sair da primeira posição e ganhar depois a prova (Pascal Wehrlein na Cidade do México, Mortara em Berlim 1). E esse era outro desafio do português.

Will @afelixdacosta become the third driver this season to win from pole?#MarrakeshEPrix pic.twitter.com/ymxBdxMGaM — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 2, 2022

A saída teria especial importância para a corrida e o português não deu hipóteses a Mortara de saltar para a frente, consolidando depois a liderança nas voltas seguintes sem que os primeiros classificados tivessem alguma alteração nos lugares de qualificação. Só mesmo quando saiu para a segunda ativação do attack mode é que Félix da Costa saiu do primeiro lugar, descendo de forma momentânea à terceira posição antes de voltar a subir ao segundo posto numa situação em que Rowland deu um pequeno toque no português e Mortara aproveitou para ganhar avanço antes de Rowland voltar de novo para segundo. Um pouco mais atrás, Jean-Éric Vergne chegou a andar em sexto mas estabilizou depois na quinta posição.

O francês da DS Techeetah estava numa posição complicada e dependia também do português para perder o mínimo de pontos possíveis na classificação do Mundial, sabendo que iria sempre ganhar face a Stoffel Vandoorne (que subira de 20.º para 12.º). Félix da Costa estava na luta agora com Mitch Evans, que saltou para segundo, beneficiando dessa “boleia” para se aproximar de Mortara. A cerca de 20 minutos do final, e perante uma pequena aberta de Evans, o português arriscou e voltou à segunda posição quando Vergne, que parecia ter uma peça da dianteira do carro solta, conseguiu também ascender ao terceiro lugar.

Nos minutos finais, e perante a aproximação do francês que conseguiu fazer uma corrida muito boa de trás para a frente, Félix da Costa acabou por ceder a posição ao companheiro de equipa, ficando no terceiro lugar quando Vergne tentava ainda chegar à liderança de Mortara. Alguns minutos depois, a DS Techeetah percebeu que não era assim que o primeiro lugar do suíço estava ameaçado, voltando a trocar a ordem dos seus pilotos para os últimos cinco minutos com o piloto português a tentar tudo para forçar o erro contrário. Já não chegou. E ainda foi Vergne a perder uma posição para Mitch Evans, sendo que Vandoorne foi ainda a tempo de alcançar um oitavo lugar que foi um mal menor perante os problemas na qualificação.