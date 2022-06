Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Parecia estar tudo feito. Estava tudo feito. Após ganhar o Grande Prémio de Macau, até Helmut Marko, um dos nomes mais sonantes da Fórmula 1 da última década, enviou uma mensagem a carimbar o que estava mesmo feito. Fez o banco do carro, tirou as medidas do fato, tinha as viagens marcadas para treinos livres que se iam realizar, esteve duas ou três vezes na fábrica. No final, Marko, o mesmo Marko, ligou que afinal a vaga não estava disponível. “Entrei no quarto e comecei a chorar baba e ranho. Trabalhei muito, acreditei e percorri o meu sonho de chegar à Fórmula 1 durante 15 anos de carreira, vi o sonho ali tão perto a fugir numa chamada”, admitiu mais tarde António Félix da Costa sobre a desilusão que teve há dez anos.

[Ouça aqui a entrevista de António Félix da Costa no “Nem tudo o que vai à rede é bola]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.