Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um estudo publicado esta segunda-feira na revista Nature GeoScience sobre a evolução da dimensão do anticiclone dos Açores ao longo dos últimos 1.200 anos concluiu que este sistema de altas pressões, que tem influência nos fenómenos climáticos da Península Ibérica, tem vindo a alterar-se aos longo dos últimos anos, especialmente a partir da revolução industrial. E que essas mudanças têm um enorme impacto nos fenómenos meteorológicos atual.

Em declarações citadas pelo jornal espanhol El País, a oceanógrafa física Caroline Ummenhofer, que liderou a investigação, explicou que o “estudo centrou-se especificamente nos meses de inverno, já que esta é a principal estação em que a Península Ibérica recebe a maior parte das suas precipitações.” “As mudanças de tamanho e da posição do sistema de altas pressões dos Açores durante esses meses teve um grande impacto no transporte da humidade do Atlântico”, revelou.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.