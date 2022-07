Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Islam Slimani não entra nas contas de Rúben Amorim para a próxima temporada, Jovane Cabral voltou de empréstimo mas também está de saída, Pablo Sarabia garantiu a permanência no plantel do PSG depois de uma grande época por cedência dos franceses em Alvalade. Após assegurar a contratação do neerlandês Jeremiah St. Juste para a vaga deixada em aberto por Feddal e de ter prevenido a saída de João Palhinha com o acordo pelo japonês Morita, o grande foco do Sporting passou a ser agora o ataque e a tentativa de assegurar uma outra profundidade ao setor. E o primeiro reforço está próximo de ficar fechado.

Rochinha, médio ofensivo de 27 anos do V. Guimarães que chegou a capitão da equipa orientada por Pepa, é um dos alvos do conjunto leonino para as posições do ataque e os dois clubes já se encontram em negociações pelo jogador. De acordo com informações recolhidas pelo Observador, a oferta apresentada pelos verde e brancos rondava os dois milhões de euros por um jogador que termina contrato em 2023.

Após ter começado a formação no FC Porto desde os infantis, Rochinha saiu depois nos juvenis para a equipa do Feirense, passando ainda pelo Boavista antes de rumar ao Benfica, onde se tornou campeão de juniores antes de ascender à equipa B. A meio de 2014/15, o médio ofensivo esteve seis meses cedido por empréstimo aos ingleses do Bolton, rumando de seguida por um ano ao Standard Liège. Em 2016, voltou à Primeira Liga via Boavista, onde esteve dois anos e meio antes de uma polémica saída para os minhotos (que ainda dá muito que falar quando se reencontram), onde esteve até agora como capitão.

Rochinha conseguiu bater o seu recorde de golos na última época de 2021/22, fazendo sete golos e quatro assistências em 36 partidas pelos minhotos, que acabaram a Primeira Liga na sexta posição.

Caso se confirme o acordo entre todas as partes, Rochinha não será o único reforço para o setor ofensivo que conta nesta fase com Pedro Gonçalves, Marcus Edwards, Nuno Santos, Bruno Tabata, Fatawu (que pode ou não ficar no plantel principal) e Paulinho. Francisco Trincão, internacional português do Barcelona, continua a ser a prioridade para ocupar a vaga deixada em aberto por Sarabia. Entre jogador e clube está tudo acertado, até porque o salário que tem atualmente na Catalunha entra nos limites máximos que os leões têm, faltando agora acordo com os blaugrana, que pretendem não ficar a perder dinheiro perante uma compra de 31 milhões amortizada na última época com uma cedência do Wolverhampton. Nesse sentido, passou a estar em cima da mesa a possibilidade de um empréstimo de dois anos com uma cláusula obrigatória de compra no final desse período fixada entre os 15 e os 20 milhões de euros.