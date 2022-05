Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Minuto 17. Aproveitando o número que Pablo Sarabia carregou nas costas ao longo da última temporada, Alvalade levantou-se para aplaudir o avançado no último jogo que fez pelo Sporting. Minuto 63, o 17 da segunda parte. Rúben Amorim tirou Pablo Sarabia para lançar Rodrigo Ribeiro e Alvalade voltou e levantar-se para aplaudir o avançado, tendo a companhia do treinador, de toda a equipa técnica e dos suplentes do Sporting.

No primeiro momento, ainda em jogo, Sarabia olhou em volta, retribuiu as palmas e bateu com a mão no peito. No segundo momento, já depois de marcar um dos golos da goleada do Sporting ao Santa Clara na última jornada da Liga, Sarabia não escondeu os olhos vermelhos e as lágrimas tímidas, voltou a aplaudir de volta e lançou-se num abraço sentido a Amorim. Este sábado, o espanhol despediu-se dos leões — e os leões despediram-se de um dos melhores jogadores que já passou pelo futebol português.

Sem que a saída do avançado esteja confirmada oficialmente mas com o regresso ao PSG a ter sido carimbado pelo próprio treinador há poucas semanas, Sarabia também disse na flash interview que era a despedida de Alvalade. “Este ambiente é espetacular, estas pessoas sempre me trataram como se fosse da família e a verdade é que estou muito agradecido a toda a gente. Foi um grande prazer e nunca vou esquecer. Desde o primeiro dia que procurei dar tudo, tentei dar o meu máximo, com golos, com assistências, com trabalho para a equipa. É uma grande família. Ganhámos uma Taça, tentámos ganhar mais coisas e, sinceramente, fico com a espinha atravessada de não ter conseguido ganhar a Liga”, disse o espanhol depois de ser eleito o Homem do Jogo, deixando ainda alguma considerações sobre o próprio futuro.

“Nunca se sabe o futuro… Este ano fizemos um grande Campeonato, fizemos 85 pontos, é um bom número. Tentámos todos, os adeptos e a equipa, mas não conseguimos. Voltar ao Sporting? Isso nunca se sabe, a única coisa que sei é que saio daqui com o carinho de toda esta gente e assim é mais fácil. Deixo um agradecimento aos adeptos, que foram incríveis desde o primeiro minuto e fizeram-me sentir o clube”, acrescentou Sarabia, que estava visivelmente bem disposto já após o apito final, ainda no relvado, enquanto a equipa se despedia dos adeptos.

⌚️Apito final: SCP 4-0 CDSC ????????Pablo Sarabia despede-se do ????Sporting:

????Melhor marcador do Sporting (21 golos)

????2.º dos leões com mais assistências na Liga (7)

????Maior influência em golos do Sporting na Liga (30)

????Segunda vez que marca 21+ numa época por um clube pic.twitter.com/pit1L1p4rH — playmakerstats (@playmaker_PT) May 14, 2022

O internacional espanhol, que voltou à seleção através das boas exibições ao serviço dos leões, deixa o Sporting enquanto melhor marcador da equipa (21 golos), segundo jogador com mais assistências na Liga (sete), a maior influência em golos da equipa no Campeonato (30) e com a segunda temporada em que marcou mais de 20 golos numa única temporada. Sarabia despede-se de Portugal e de Lisboa depois de um ano em que optou por dar um passo atrás na carreira para se relançar e mostrar todo o valor que tem — e hoje, mesmo depois de um ano que passou depressa demais, o Sporting e o futebol português deixaram partir um jogador verdadeiramente humilde.