Camilla, duquesa da Cornualha e futura rainha consorte do Reino Unido, é a editora convidada de uma edição da Country Life e é também a capa da revista, numa fotografia tirada pela nora, Kate, a duquesa de Cambridge.

A editora de conteúdos da revista, Paula Lester, explica que foi Camilla quem pediu a Kate para a fotografar. “De facto, o conjunto de imagens que tirou foi tão bom que tivemos dificuldade em escolher penas três, das quais a duquesa da Cornualha fez a sua seleção final”. Na imagem da capa podemos ver Camilla a usar um vestido com padrão floral e um casaco de malha, ambos em tons de azul claro, e acompanhada por um cesto de flores no jardim de Raymill, a sua casa pessoal em Wiltshire, no campo.

“A duquesa de Cambridge levou a sua incumbência muito a sério e foi incrivelmente profissional com a tarefa que tinha em mãos”, partilha ainda a Paula Lester acrescentando que Kate lhe telefonou para discutir os requisitos da capa e depois apresentou uma série de imagens. O gosto de Kate por fotografia é já bem conhecido. É a duquesa de Cambridge quem capta algumas das imagens da família que são depois divulgadas publicamente para marcar datas importantes, assim como também dá asas a este interesse pessoal no seu trabalho, como por exemplo na realização do projeto a nível nacional Hold Still, ou como patrona da Royal Photographic Society.

O convite para editar o número de 13 de julho Country Life surgiu a propósito do 75.º aniversário que Camilla celebrará a 17 de julho, mas também porque a duquesa é uma assumida apaixonada pela vida perto da natureza. Este número da revista foi preparado ao longo de seis meses e terá 244 páginas. Contudo também a própria revista está de parabéns uma vez que completa 125 anos de publicações.

A revista partilhou na sua conta e Twitter uma imagem de bastidores da sessão fotográfica, onde se pode ver Camilla a posar no jardim e Kate a fotografá-la.

Esta é a primeira participação da duquesa da Cornualha com a Country Life, numa altura em que Camilla parece estar muito concorrida pelos meios editoriais. Teve a sua estreia na vogue britânica com uma entrevista acompanhada de sessão fotográfica na edição de julho de 2022.

A revista que celebra o charme do campo britânico está, no entanto, bem habituada a conviver com a realeza. O príncipe Carlos já foi editor convidado da revista em duas ocasiões: em novembro de 2013, por ocasião dos seu 65.º aniversário e depois em 2018 quando completou 70 anos. Também a irmã do herdeiro do trono já colaborou com a revista e esteve ao leme do número de 29 de julho em 2020, também a propósito do seu 70.º aniversário.