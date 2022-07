Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Não cabe à ANA tomar qualquer decisão sobre soluções aeroportuárias, cabe ao Governo”. Por isso, sublinha José Luís Arnault, este não é o momento de comentar qualquer decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa que aliás não existe. As declarações foram feitas pelo presidente não executivo da ANA esta quarta-feira no Parlamento.

A empresa foi chamada à comissão de economia e obras públicas para explicar as classificações que classificam a Portela como um dos piores aeroportos do mundo, mas o tema da nova solução aeroportuária foi trazido pelo PSD, partido que chamou os gestores da ANA.

Quando o Governo e o Parlamento decidirem “nós comentaremos a decisão escolhida” e quando essa decisão for comunicada vamos negociar a solução estabelecida nos termos do contrato de concessão. A ANA, que é detida pela francesa Vinci, não entra no debate, mas vamos colaborar para que a decisão que seja tomada seja a melhor para o pais. Há um sentido de urgência grande que os atores políticos devem ter presente”.

Sei que Portugal é o país dos especialistas dos aeroportos, é o desporto nacional. Ouvimos com atenção e muito respeito as opiniões, mas quem conhecem melhor o tema são os que gerem aeroportos. A Vinci é a terceira maior operadora e tem essa credibilidade”. Arnault realçou ainda que vamos dar opiniões sobre soluções decididas e não sobre cenários. “Está tudo por decidir, decidam e chamem-nos cá”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda antes de iniciar a audição, a maioria socialista chumbou audição de Pedro Nuno Santos sobre o tema da polémica relativa à decisão do novo aeroporto. A ida do ministro foi pedida em dois requerimentos, um do PCP e outro do Bloco, tendo sido votada favoravelmente por todos os outros partidos. Hugo Costa do PS justifica com o facto de a ida do ministro das Infraestruturas ao Parlamento na próxima semana já estar agendada, tendo como tema precisamente o aeroporto de Lisboa, ainda que tenha sido pedida antes do episódio que marcou a crise política da semana passada. A ida de Pedro Nuno Santos à comissão está agendada para a quarta-feira da próxima semana, mas ainda tem de ser confirmada.