Muitas cornetas, palmas e assobios de apoio, fumos laranjas e brancos com fartura como se fosse um jogo de futebol (ou à frente disso, tendo em conta o número de bancadas pelas quais se estendiam todas essas manifestações), polémica à mesma dimensão devido aos relatos nas redes sociais que se foram sucedendo por parte de mulheres que marcaram presença no traçado de Spielberg. A onda de adeptos de Verstappen voltou a dar uma prova de devoção pelo neerlandês no Grande Prémio da Áustria mas a organização da Fórmula 1 não perdoou todos os excessos revelados, ameaçando mesmo os promotores da prova.

“Fomos informados de que fãs foram submetidos a manifestações completamente inaceitáveis no Grande Prémio da Áustria. Encaramos estes assuntos com a máxima seriedade, já levámos este assunto até ao promotor e à segurança do evento e vamos falar com quem está a reportar todos os incidentes. Este tipo de comportamento é inaceitável e não será tolerado”, escreveu a Fórmula 1 em comunicado, falando não só dos relatos de assédio sexual (uma adepta revelou mesmo “medo” de ir às bancadas ou à casa de banho, outra questionou se os adeptos nunca tinham visto antes uma mulher) mas também das manifestações racistas feitas na sexta-feira quando Lewis Hamilton tinha saído de pista na curva 7. “A Armada Laranja”, tantas vezes elogiada pela presença em massa nos circuitos, estava em ponto de mira.

Ainda antes do arranque, essas manifestações neste caso de apoio voltaram a ser sentidas, com enormes nuvens de fumo laranja e branco ainda na volta de aquecimento que tinha o campeão mundial a partir da primeira posição depois da vitória na corrida sprint da véspera à frente dos Ferrari. E o próprio desenho do traçado “ajudava” o neerlandês, que confirmou esse favoritismo teórico para chegar na frente à primeira curva para gáudio da legião de adeptos. No entanto, nem tudo eram boas notícias para a Red Bull, que viu Sergio Pérez sair de pista após um toque no pneu de George Russell, voltar mas acabar por desistir.

O mexicano estava fora, o neerlandês continuava dentro mas não tão dentro e na frente como se pensava: ao contrário do que era prognosticado pelas indicações deixadas pela qualificação e pela corrida sprint, o campeão mundial não conseguiu cravar a vantagem esperada nas voltas iniciais, andou com diferenças que permitiam uso de DRS e foi mesmo ultrapassado na 12.ª volta por Leclerc, numa grande manobra em curva que permitiu ao monegasco confirmar o bom ritmo com a liderança da prova tendo logo atrás de si Carlos Sainz e mais afastado um comboio com Russell, Ocon, Hamilton e os dois Haas. Russell, que teve de parar nas boxes para uma penalização de cinco segundos pelo acidente que teve logo a abrir com Sergio Pérez, quase que hipotecou aquilo que poderia ser mais um top 5 após o abandono em Silverstone.

Max Verstappen tentou mudar a história saindo de imediato para as boxes para a primeira troca de pneus, voltou a lugares de pódio na 18.ª volta após superar Lewis Hamilton mas não teve sequer reação quando os dois Ferrari vieram de novo para a pista após passarem pelas boxes, regressando para a segunda e última troca de pneus à 37.ª volta quando Leclerc já tinha novamente assumido a liderança. Quando se estava habituado a olhar para a frente e para os Ferrari, a Red Bull dizia a Verstappen para ter cuidado com Lewis Hamilton, britânico que ocupava a quarta posição mas estava melhor do que o neerlandês.

Só mesmo a 21 voltas do final Leclerc saiu da liderança, fazendo mais uma paragem para trocar de pneus e voltando atrás de Carlos Sainz e Max Verstappen antes de também o espanhol parar nas boxes. Estava dado o mote para aquilo que seria o desfecho da corrida, com os Ferrari de pneus novos para poderem atacar o neerlandês e fazerem uma dobradinha depois do brilharete de Sainz em Silverstone. E um mote que durou pouco a alterar posições: em mais uma manobra fantástica na contra curva, Leclerc foi buscar tração onde Verstappen não tinha e voltou à liderança da corrida. Sainz seria o próximo mas abandonou.

Na 58.ª de 71 voltas, e quando estava cada vez mais perto do neerlandês, o espanhol sentiu que o carro estava a dar problemas, começou a ver o fumo a sair, levou o carro para uma escapatória para tentar não estragar a corrida de Leclerc e viu o monolugar começar a arder quando estava ainda a tentar travar o carro que estava numa descida. Houve safety car virtual, que permitiu ao monegasco ir trocar de pneus mantendo-se na frente, Hamilton subiu à terceira posição mas era no desalento de Sainz que se focavam as atenções, com a equipa transalpina de mãos na cabeça perante aquela que podia ser a segunda dobradinha da época depois do 1-2 no Bahrain. Leclerc continuava em pânico pelos problemas no pedal do acelerador, que de quando em vez prendia, dificultava a travagem e não voltava totalmente para cima, a diferença de Max Verstappen era cada vez menor mas a vitória acabou mesmo por surgir com muito stress à mistura.