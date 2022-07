Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Imola já a teve, a Áustria tinha-a este sábado, o Brasil ainda a vai ter: a corrida sprint na qualificação dos Grandes Prémios de Fórmula 1 foi uma das grandes novidades de 2021 e continua a ser dos momentos mais entusiasmantes em 2022, com o Red Bull Ring de Spielberg a receber a segunda desta temporada na antecâmara da corrida deste domingo.

Nos treinos livres, Max Verstappen foi o mais rápido e garantiu a pole-position da corrida sprint, superando os Ferrari de Charles Leclerc e Carlos Sainz, que completaram o pódio. As voltas de apuramento para a qualificação final ficaram essencialmente marcadas pela exibição de duas bandeiras vermelhas na terceira sessão, a que encerra as primeiras 10 posições da grelha, ambas após despistes dos Mercedes: Lewis Hamilton perdeu o controlo do carro na curva 7, com George Russell a colidir com as barreiras de proteção na curva 10 logo depois do regresso à pista. Assim, Hamilton partia de 10.º, Russell de 5.º.

The cars set off on the formation lap… Apart from Alonso whose tyre blankets haven't been taken off in time. He'll be starting the race from the end of the pit lane. #AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/txBZuYs5Sh — Formula 1 (@F1) July 9, 2022

“Foi uma qualificação muito apertada. Esta é uma pista onde é difícil ir bem. Não tem muitas curvas e é fácil errar em qualquer uma delas. Estou feliz com a pole mas os pontos serão divididos no sábado e, sobretudo, no domingo”, disse Max Verstappen depois das sessões de treinos livres, ele que já tinha vencido a primeira corrida sprint da temporada, em Imola.

Este sábado, ao longo de 100 quilómetros e 23 voltas, Fernando Alonso acabou por ser o primeiro protagonista — mas pelos piores motivos. O piloto espanhol não arrancou para a volta de formação porque o Alpine ainda tinha os pneus cobertos e acabou mesmo por não participar na corrida sprint, garantindo desde logo o último lugar na grelha de partida deste domingo. Em pista, Max Verstappen liderou do início ao fim e assegurou a pole-position na Áustria, conquistando ainda mais oito pontos que reforçam a liderança no Mundial e tornando-se o piloto com mais vitórias em corridas sprint, com três, ultrapassando as duas de Valtteri Bottas.

Charles Leclerc e Carlos Sainz também mantiveram as posições, saindo de segundo e terceiro, e Lewis Hamilton conseguiu agarrar o oitavo lugar já nas últimas voltas, ultrapassando Mick Schumacher e recolhendo ainda um ponto. George Russell sairá de quarto e Sergio Pérez de quinto, seguindo-se Esteban Ocon e Kevin Magnussen.