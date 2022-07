Os portugueses reciclaram mais 6% de embalagens no primeiro semestre do ano em comparação com o mesmo período de 2021, indica a Sociedade Ponto Verde num comunicado divulgado esta segunda-feira.

Os dados da Sociedade Ponto Verde indicam que a reciclagem de embalagens mantém uma tendência de crescimento e que os portugueses estão a reciclar mais vidro.

No primeiro semestre de 2022, foram enviadas para reciclagem 214.511 toneladas de embalagens provenientes da recolha seletiva dos ecopontos verde, azul e amarelo, que servem os portugueses”, refere o comunicado.

Os números da Sociedade Ponto Verde, sobre o desempenho do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), especificam que foram enviadas para reciclagem 100.119 toneladas de vidro (+9%), 832 toneladas de alumínio (+16%) e 38.769 toneladas de plástico (+4%).

No comunicado destaca-se que a tendência de reciclagem do vidro é crescente nos últimos dois anos. E diz-se que para tal contribui o compromisso assinado entre os agentes do setor, de superar as metas da reciclagem do vidro para 2025.

A taxa de reciclagem de vidro em Portugal está calculada em 56% e o objetivo é chegar aos 75% até 2025.

Citada no comunicado, a administradora da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais, destaca que os dados agora divulgados mostram que os resultados mais significativos “surgem precisamente dos materiais que necessitam de um maior crescimento face às metas previstas”.