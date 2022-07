Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O líder do Estado Islâmico na Síria, Maher al-Agal, foi morto pelas forças armadas norte-americanas num ataque com drone na Síria, noticiou esta terça-feira a televisão norte-americana NBC citando o porta-voz do comando central norte-americano, Joe Buccino.

O extremista islâmico Maher al-Agal era até agora o chefe da organização terrorista em território sírio, coordenando um grupo de extremistas islâmico atualmente organizados na clandestinidade depois de terem dominado de facto uma grande parte dos territórios do Iraque e da Síria entre 2013 e 2017, ano em que foram derrotados pelas forças aliadas.

A operação militar norte-americana tinha como objetivo os quatro homens que atualmente ocupam as posições de maior destaque no Estado Islâmico. O número dois da organização na Síria, adjunto de Maher al-Agal, também foi visado no ataque, mas ainda não se sabe se conseguiu sobreviver.

“A eliminação destes líderes do Estado Islâmico vai perturbar a capacidade da organização terrorista para continuar a planear e executar atentados”, disse o porta-voz norte-americano à NBC.

Recentemente, em junho, as forças armadas norte-americanas capturaram um outro importante elemento do Estado Islâmico e, em fevereiro, mataram o anterior líder da organização, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, numa operação especial no noroeste da Síria.