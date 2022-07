Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O resultado provisório da autópsia ao corpo de José Eduardo dos Santos, realizada esta segunda-feira, não detetou nenhuma irregularidade. Segundo informação do governo de Angola avançada à SIC e ao Observador, o resultado já foi comunicado à delegação do executivo angolano que se encontra em Barcelona a acompanhar todo o processo legal e diplomático.

Agora, caso o relatório final – que deve ser conhecido em dois ou três dias – confirme que não existem indícios de irregularidades, a mesma fonte indica que os restos mortais do antigo Presidente de Angola serão transportados para Luanda, para que se realize o funeral de Estado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A autópsia foi realizada a pedido de Tchizé dos Santos, filha do ex-Chefe de Estado angolano, logo na sexta-feira, data da morte do pai. Em entrevista à CNN Portugal, esta segunda-feira, e quando confrontada sobre o resultado divulgado por Luanda, Tchizé desvalorizou. “Eu não fiz nenhuma acusação de envenenamento, fiz uma denúncia de homicídio por negligência, por omissão, por maus-tratos. Soube que o meu pai teve 16 horas sem comer e foi-me negada a possibilidade de ter um enfermeiro a tempo inteiro para o acompanhar”, voltou a acusar, deixando claro que não irá desistir de esclarecer o tema: “Quero investigar o deteriorar da saúde do pai, se foi consequências de ações passadas”.