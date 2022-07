Um projeto europeu liderado pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), no Porto, vai apoiar oito empresas a desenvolverem tecnologias para reduzir a pegada de carbono da indústria, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, o instituto do Porto esclarece que a iniciativa de financiar soluções tecnológicas que contribuam para reduzir a pegada de carbono da indústria surge no âmbito do projeto Demo4Green, cujo objetivo é contribuir para a transformação verde e digital deste setor europeu.

Liderado pelo INESC TEC, o projeto vai apoiar oito empresas no desenvolvimento de tecnologias inovadoras que “potenciem a redução da pegada de carbono” e respondam a desafios de sustentabilidade, como a redução do consumo de matérias-primas, energia, água ou resíduos, e o aumento do uso de recursos oriundos de fontes renováveis.

As empresas selecionadas vão receber um vale de 10 mil euros para demonstrar a sua solução nas Fábricas de Ensino e Aprendizagem sediadas em oito países europeus (Portugal, Grécia, República Checa, Espanha, Lituânia, Estónia, Itália e Polónia).

Citada no comunicado, a investigadora Ana Simões esclarece que o projeto vai “apoiar PME (pequenas e médias empresas), startups e scaleups, dando-lhes a oportunidade de demonstrar as suas soluções digitais e inovadoras, segundo o conceito ‘Test Before Invest‘ (testar antes de investir) “.

Em Portugal, a empresa vai poder instalar a tecnologia no Laboratório de Indústria e Inovação (iilab) do INESC TEC.

Os projetos selecionados vão ter acesso a mentoria personalizada para o desenvolvimento tecnológico e de negócio, financiamento ou estratégias de propriedade intelectual, formação sobre como implementar um demonstrador, ou apoio às atividades de comunicação, através do desenvolvimento de material promocional, entre outras iniciativas”, afirma Ana Simões.

As candidaturas para o concurso podem ser submetidas através de um formulário disponível no site do projeto Demo4Green, até ao dia 13 de agosto.

Cofinanciado pelo EIT Manufacturing, o projeto Demo4Green reúne oito parceiros de oito países europeus e visa difundir a demonstração de tecnologias digitais para reduzir a pegada de carbono da indústria, em infraestruturas de alta tecnologia.