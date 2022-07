Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

António Costa afirmou esta quarta-feira que por detrás de cada um dos incêndios existe um “problema estrutural”. O primeiro-ministro explicou que cada um dos fogos que lavra em Portugal começou “porque houve uma mão humana que deliberadamente ou por descuido provocou aquele incêndio”.

“Grande parte do nosso território é uma grande mancha florestal e grande parte, infelizmente, está hoje abandonada”, lamentou o primeiro-ministro, que depois relacionou o abandono das florestas com “a hiperfragmentação da propriedade”, que foi assim “perdendo valor económico”.

António Costa referiu que, de geração em geração, “as propriedades foram ficando mais pequenas e cada vez mais ao abandono”. “Muitas das propriedades já não tem um senhor que vive na terra, que sabe onde está o seu pinhal, que está preocupado com o que os filhos vão herdar um património”, indicou.

Em Vila do Rei, o primeiro-ministro disse que propriedades de pequena dimensão “muito dificilmente” geram o rendimento económico que justifique o cuidado com aqueles terrenos. “Em 2017, o país compreendeu que não basta investir na Proteção Civil, nos meios aéreos, nos equipamentos para bombeiros. Não basta investir na prevenção por parte dos cidadãos. Tudo isto é essencial, mas não basta”, sustentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Assim sendo, António Costa defendeu que é necessário “reintroduzir riqueza na floresta para que esta deixa de ser uma ameaça mas um ativo”. Para tal, tem se de “atacar a causa estrutural, “ir à raiz do problema”. “E onde está a raiz do problema? A raiz do problema está na necessidade que temos de cada uma das pessoas saber do que é proprietária, de todos saberem do que é que cada um é proprietário para ver como, em conjunto ou individualmente, podem ter aquilo que os bisavós, os avós, os pais trabalharam para eles poderem ter uma fonte de rendimento e não uma fonte de problemas”, sublinhou.

Para que isso aconteça, António Costa considerou fundamental completar o cadastro das propriedades. “Sei que é uma tarefa muito difícil. O cadastro parou no início do século XX, mais ou menos logo a norte do Tejo e nas zonas Centro e Norte ficou por fazer. E nem a ditadura teve coragem de fazer o cadastro porque havia a ideia de que, se fizéssemos o cadastro, as pessoas tinham que passar a pagar impostos. Esse é um problema que esta resolvido. Ninguém vai pagar impostos por fazer o cadastro.”

Além disso, António Costa sinalizou ainda que o “país está a viver um período de risco máximo de incêndio. Infelizmente, muitos bombeiros e a Proteção Civil estão a combater as chamas. É a prioridade hoje, amanhã e nos próximos dias, apagar as chamas. Mas não podemos esquecer que há um problema estrutural atrás dos incêndios”.