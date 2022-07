Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O socialista João Paulo Saraiva, antigo vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, assume na quinta-feira o cargo de administrador executivo no Metropolitano de Lisboa, apurou o Observador. Foi Duarte Cordeiro, que João Paulo Saraiva substituiu na autarquia de Lisboa, que — enquanto ministro que tutela os transportes — pediu à CReSAP um parecer sobre a “avaliação curricular e de adequação de competências” do ex-vice-presidente. O pedido foi feito a 28 de junho e assinado pela CReSAP a 6 de julho.

De acordo com um documento da CReSAP a que o Observador teve acesso, João Paulo Saraiva foi aprovado “por unanimidade” pela comissão.

Na área de avaliação de “experiência profissional relevante” as pastas que tutelou na autarquia não foram ignoradas e são elencados: “Vice-presidente e vereador da câmara municipal de Lisboa (2015-2021), com os pelouros das Finanças, Recursos Humanos, Obras Municipais, Manutenção de Cidade, Gestão de Qualidade e Auditoria; equipa de projeto para a elaboração do Plano de Financiamento Lisboa 20@30; Plano Geral de Drenagem de Lisboa; coordenação com a Assembleia Municipal e as freguesias; e equipa de gestão dos Fundos Comunitários Lisboa 2020”. Além disso a CReSAP considerou ainda as funções como “presidente da Comissão Executiva do Instituto Português da Juventude, de diretor-geral da Ordem dos Arquitetos e de consultor responsável pela elaboração de planos de negócio.”

Na área técnica, a CReSAP entende que a licenciatura em “engenharia eletrotécnica, ramo de sistemas industriais” e o “programa de gestão avançada para Executivos” da Universidade Católica também conferem a João Paulo Saraiva as competências necessárias para assumir as funções de administrador do Metropolitano de Lisboa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta quarta-feira o vereador que até aqui liderava a bancada do PS na oposição a Moedas anunciou na reunião de câmara que deixaria essas funções, sem entrar em detalhes sobre o motivo pelo qual saía, acrescentando apenas que era consequência de “questões profissionais”.

A liderança do grupo socialista na oposição a Moedas ficará entregue a Inês Drummond, a vereadora escolhida para assumir a liderança do grupo do PS na Câmara Municipal de Lisboa.

João Paulo Saraiva foi promovido a vice-presidente por Medina depois de Duarte Cordeiro ter sido chamado para o governo por António Costa, ainda no anterior Executivo.