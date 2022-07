Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi revelada esta terça-feira a lista dos 13 nomeados ao Prémio Booker de este ano. Neste conjunto de obras que compõem a longlist, candidatas a uma das principais distinções literárias do mundo, estão livros que oferecem aos seus leitores “histórias, fábulas e parábolas, fantasia, mistério, reflexão e thrillers“, segundo o presidente do júri do prémio, Neil MacGregor.

Entre as obras selecionadas estão Nightcrawling, publicada pelo autor mais jovem a entrar na longlist de candidatos em toda a história do prémio — Leila Mottley, de apenas 20 anos — e Treacle Walker, de Alan Garner, que aos 87 anos é o autor mais velho a ser nomeado ao Booker.

Até aqui, o autor mais jovem a receber uma nomeação ao Booker era Jon McGregor, que em 2002 e com 26 anos entrou na longlist com o seu primeiro romance, If Nobody Speaks of Remarkable Things. Leila Mottley, agora nomeada, escreveu Nightcrawling quando tinha apenas 17 anos. De acordo com o jornal britânico The Guardian, o primeiro romance da autora é inspirado por uma história real de abusos sexuais de polícias a uma jovem mulher em Oakland, no estado da Califórnia, localidade onde Leila Mottley nasceu e cresceu.

Entre as 13 obras nomeadas, estão outras duas estreias literárias de autores (Maddie Mortimer e Selby Wynn Schwartz) e “a obra mais curta” a ser candidata ao prémio: Small Things Like These, da autora irlandesa Claire Keegan, que tem 116 páginas. Apenas quatro dos 13 escritores nomeados já tinham sido nomeados para o prémio por obras anteriores.

Também entre os candidatos ao prémio estão o escritor argentino Hernan Diaz, nomeado pela obra Trust, e a autora norta-americana Elizabeth Strout, por Oh William!. Pode consultar a lista completa de nomeados no final de este artigo.

A lista será reduzida a 6 de setembro, dia em que será anunciada a shortlist final de obras candidatas ao Booker 2022 na Serpentine Gallery, em Londres. O vencedor será anunciado a 17 de outubro.

As 13 obras que entraram nesta primeira seleção de nomeados foram publicadas por oito escritoras e cinco escritores. Os autores britânicos (três), da República da Irlanda (dois) e norte-americanos (seis, quase metade) estão em clara maioria, mas a longlist inclui livros de escritores argentinos (Hernan Diaz), do Zimbabué (NoViolet Bulawayo, residente nos EUA) e do Sri Lanka (Shehan Karunatilaka).

O painel de jurados do prémio inclui, além do historiador cultural e escritor Neil MacGregor (que o preside), a académica, crítica e apresentadora da BBC Shahidha Bari, a historiadora Helen Castor, o escritor e crítico literário M John Harrison e o romancista e poeta Alain Mabanckou.

Estes são os 13 livros nomeados:

Glory – NoViolet Bulawayo

Trust – Hernan Diaz

The Trees – Percival Everett

Booth – Karen Jay Fowler

Treacle Walker – Alan Garner

The Seven Moons of Maali Almeida – Shehan Karunatilaka

Small Things Like These – Claire Keegan

Case Study – Graeme Macrae Burnet

The Colony – Audrey Magee

Maps of Our Spectacular Bodies – Maddie Mortimer

Nightcrawling – Leila Mottley

After Sappho – Selby Wynn Schwartz

Oh William! – Elizabeth Strout