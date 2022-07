António Horta Osório é o novo administrador do grupo Impresa. Segundo comunicado enviado pela dona da SIC, o antigo banqueiro será administrador não-executivo. A nomeação surge na sequência da renúncia “hoje apresentada pelo administrador não executivo João Castro, que assumirá um diferente nível de envolvimento com o Grupo”.

António Horta Osório foi “cooptado” pelo Conselho de Administração da Impresa, em substituição de João Castro. Segundo o comunicado, “após o cumprimento das formalidades legais necessárias, nomeadamente a alteração estatutária que permita a designação de dois Vice-Presidentes, é intenção do Conselho de Administração da IMPRESA que António Horta Osório seja designado Vice-Presidente do Conselho de Administração, a par de Francisco Maria Balsemão, que já exerce essas funções, e também Presidente do Comité de Estratégia da IMPRESA”.

