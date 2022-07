Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A National Aviation Services (NAS), um operador com sede no Kuwait, foi selecionado para a fase final do processo de venda da participação maioritária que era detida por Alfredo Casimiro na Groundforce. A informação foi confirmada pelo Observador junto de fonte conhecedora da operação.

Esta fase corresponde à negociação em exclusivo com a NAS para a venda dos 50,1% que eram do empresário através da Pasogal, mas a operação de venda poderá vir a incluir a participação de 49,9% da TAP. A alienação da empresa de handling (assistência em escala) foi um dos remédios de concorrência impostos pela Comissão Europeia para autorizar a ajuda pública à transportadora aérea.

Para trás ficaram dois outros concorrentes, a Swissport com sede em Zurique e a belga Aviport. A venda da Groundforce está a ser liderado pelos gestores da insolvência, mas é acompanhada pela empresa de aviação. A Groundforce foi declarada insolvente há um ano na sequência de um pedido feito pela TAP que também é uma das maiores credoras da empresa de handling.

O negócio poderá contudo ficar dependente da impugnação judicial da insolvência movida pelo dono da Pasogal, Alfredo Casimiro.

De acordo com o site institucional da NSA, a empresa é um fornecedor de serviços de aviação em forte crescimento nos mercados emergentes, sendo o maior operador em África, estando presente em 55 aeroportos em mais de 20 países, entre os quais o Kuwait, Índia, Uganda, Quénia, Marrocos, África do Sul, Rwanda, Iraque e Emirados Árabes Unidos. O grupo emprega cerca de 10 mil pessoas e opera nas áreas de handling, logística e carga.