A inflação homóloga acelerou para 9,1% em julho, face aos 8,7% registados em junho, revelou o Instituto Nacional de Estatísticas (INE). A estimativa rápida do INE indica que este é o valor mais elevado registado desde novembro de 1992, ou seja, em quase 30 anos.

Os produtos energéticos continuam a ser os principais responsáveis pelo salto da inflação, com uma variação de 31,2% face a julho do ano passado, ainda assim 0,5 pontos base abaixo do registado em junho. Mas a puxar mais pela inflação em julho estiveram os preços dos produtos alimentares que voltaram a subir face a junho com uma variação de 13,2% contra 11,9% no mês anterior.

Segundo o INE, o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 6,2% (6,0% no mês anterior), que representa o valor mais elevado desde abril de 1994. Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de julho de 2022 serão publicados no próximo dia 10 de agosto.

Inflação em Portugal acima da média da zona euro

O INE refere que ainda que a variação média dos preços nos últimos 12 meses subiu para 4,7% face aos 4,1% verificados em junho. Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que é usado para a comparação europeia, terá registado uma variação homóloga de 9,4% (9,0% no mês anterior), o que o coloca acima da evolução prevista para a zona euro onde a inflação homóloga terá atingido os 8,9% em julho.

Os dados do Eurostat, divulgados também esta sexta-feira, indicam que a inflação continuou a subir, mas a um ritmo mais moderado, tendo registado um acréscimo de o,3 pontos base face ao valor de junho.

Segundo a estimativa do organismo europeu de estatísticas, a inflação homóloga em Portugal foi a 11ª mais alta da zona euro, mas ainda não atingiu os dois dígitos que já foram alcançados em 10 países do euro, incluindo a Espanha onde o índice de preços ao consumidor harmonizado cresceu para 10,8% em julho.