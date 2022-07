A Agência Espacial Tripulada Chinesa avançou na rede social Weibo e o Comando Espacial dos EUA confirmou no Twitter: o foguetão chinês Long March 5B reentrou na atmosfera terrestre este sábado. Portugal estava, inicialmente, na sua rota, mas como se tratou de uma queda descontrolada, era difícil saber com precisão se os seus detritos iriam ou não cair numa área povoada. Segundo o Comando Espacial dos EUA, a reentrada aconteceu às 17h45 (hora deLisboa) sobre o Oceano Índico.

A Agência Espacial Tripulada Chinesa garante que a maioria dos destroços ficou destruída na reentrada no Mar de Sulu, partilhado pela Malásia e pelas Filipinas.

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China (PRC) Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30. We refer you to the #PRC for further details on the reentry’s technical aspects such as potential debris dispersal+ impact location.

— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) July 30, 2022