O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, saiu ileso de um tiroteio no sábado contra a delegação presidencial na região de Huehuetenango, no oeste do país, informou uma rádio local.

“Confirma-se o ataque à comitiva presidencial na aldeia de La Laguna, Jacaltenango, Huehuetenango”, disse a rádio guatemalteca SONORA.

A emissora acrescentou que o exército do país respondeu ao atentado, que resultou num ferido de 27 anos. Trata-se de Carlos José López Velásquez, de nacionalidade mexicana, alegadamente membro do grupo armado.

De acordo com a agência de notícias Europa Press, agentes do exército da Guatemala e do México patrulhavam a fronteira entre os dois países no momento em que um grupo de indivíduos armados atacou.

Os agressores terão fugido para o México, a cerca de 30 quilómetros, onde agentes das forças armadas mexicanas terão detido quatro guatemaltecos.