Desde que Enzo Fernández foi confirmado como reforço do Benfica, em junho, que a incerteza sobre a chegada do médio argentino deixava clara a qualidade do jogador. No início, Enzo só iria deixar Buenos Aires rumo a Lisboa em janeiro, por querer disputar a Taça Libertadores com o River Plate; semanas depois, como consequência da eliminação precoce do clube, estava a aterrar no Aeroporto Humberto Delgado.

Esta sexta-feira, contra o Arouca, o médio de 21 anos voltou a ser titular tal como já havia sido contra o Newcastle e o Midtjylland e voltou também a marcar, tal como já havia feito frente aos dinamarqueses na eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. Com um pontapé certeiro nos descontos da primeira parte contra os arouquenses, Enzo Fernández estreou-se desde já a marcar na Primeira Liga e coroou da melhor forma uma exibição brilhante, merecendo desde logo o prémio de Homem do Jogo nos primeiros 90 minutos que realizou no Campeonato.

“Estou feliz pelo prémio de melhor jogador em campo. Dá-me muita confiança. Foi muito importante começar assim e fizemos um grande jogo contra um rival que esteve muito atrás no campo. Estamos a trabalhar há cinco semanas com o treinador, temos tido bons resultados e estamos contentes. Quando cheguei, os companheiros deram-me muita confiança. Foram incríveis. Estou feliz. Os meus companheiros são grandes pessoas. Vamos trabalhar para conseguir o título. Obrigado aos adeptos, pelo apoio de sempre. Estou contente por ajudar a equipa com golos. O importante é continuar a trabalhar melhor e continuar neste caminho”, disse o argentino na flash interview, após um encontro em que quebrou desde logo o registo máximo de ações com bola de um único jogador na época passada.

Esta é já a nona temporada consecutiva em que o Benfica vence na primeira jornada da Liga, sendo que seis desses triunfos foram conquistados na Luz. Nos dois primeiros encontros oficiais da época, contra o Midtjylland e o Arouca, os encarnados marcaram oito golos e sofreram apenas um — de grande penalidade –, sendo este já o melhor arranque dos últimos três anos. Também na zona de entrevistas rápidas, Roger Schmidt mostrou-se “satisfeito” com a exibição mas lembrou que a equipa não foi “perfeita”.

“Foi uma boa exibição. É importante vencer o primeiro jogo, especialmente em casa, e penso que fizemos um bom jogo. Começámos bem, com um bom golo no início. Praticamente decidimos o jogo nos primeiros 45 minutos e, com o cartão vermelho para o adversário, foi difícil para eles. Claro que não foi tudo perfeito mas também não é isso que espero neste momento da época. Mas foi um bom início. Qualquer vitória dá confiança, por isso, estamos contentes”, explicou o treinador alemão, que destacou a “atmosfera incrível” do Estádio da Luz antes de comentar a característica goleadora da equipa.

“É importante marcar golos, criámos muitas oportunidades e é importante não as dar ao adversário. Eles não tiveram muitos momentos perigosos, são bons sinais para a equipa toda. A equipa está a trabalhar com bola, a evitar o contra-ataque do adversário. Estou contente com a atitude dos jogadores e com a exibição. Ganhámos confiança com o estilo de jogo e com as vitórias, especialmente no nosso estádio. Mostrar futebol de qualidade é importante, também para os adeptos. Eles apoiaram-nos bem, estou contente”, concluiu Schmidt.