Morreu o humorista e apresentador brasileiro Jô Soares. Tinha 84 anos

José Eugénio Soares, nome completo de Jô Soares”, desempenhou o primeiro papel no filme “O Homem do Sputnik” em 1958. Entrou na Record na década de 60 e participou em “La Reuve Chic”, “Jô Show”, “A Família Trapo” e “Simonetti Show”. Fez “Faça Humor, Não Faça a Guerra” em 1970 até 1973. Três anos depois participou em “Planeta dos Homens” até 1981 e depois fez o programa “Viva o Gordo”.

Tal como recorda o G1, a carreira de apresentação de Jô Soares começou em 1988 com o programa “Jô Soares Onze e Meia” no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), que se manteve no ar até 1999. No ano seguinte arrancou “Programa do Jô”, que durou 16 anos na Globo. Além desta emissora, passou também pela Continental, TV Rio, Tupi, Excelsior, Record e SBT.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já lamentou a morte de Jô Soares:

Os seus sketches ficaram famosos, algumas expressões entraram mesmo na linguagem corrente, fez-nos rir e pensar durante anos, um grande obrigado a Jô Soares, que hoje saiu de cena, mas não dos nossos corações, nem das nossas memórias”.

A cantora e atriz Zélia Duncan já reagiu à morte de José Eugénio Soares, que nasceu a 16 de janeiro de 1938 no Rio de Janeiro: “O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto”.

A apresentadora Adriane Galisteu também celebrou “tantas risadas, tantas conversas e todos os ensinamentos”. “Meu Deus, o mundo sem você…. Meu amado amigo , diretor, conselheiro, vizinho, que tristeza… você sempre foi cercado de amor e sempre será assim! Vou seguir te aplaudindo e através de suas obras aprendendo com você”, escreveu ela nas redes sociais.