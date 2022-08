Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O vereador social-democrata Ângelo Pereira, que tem o pelouro da Proteção Civil na Câmara Municipal de Lisboa — que se tem visto envolvida em várias polémicas nos últimos tempos — e é também o líder da distrital do PSD/Lisboa, autorizou a título excecional a realização de uma festa privada na Tapada da Ajuda, na capital portuguesa, durante o período em que esteva ativado o estado de alerta que proibia a realização de eventos nas zonas florestais devido ao elevado risco de incêndio. Uma “luz verde” que também foi dada por outras forças de segurança, apesar dos vários cancelamentos de eventos registados nesse período.

A notícia é avançada pelo semanário Expresso, que detalha que no dia 20 de julho, quando o acesso aos parques florestais portugueses estava proibido devido ao risco de incêndio, o artista João Fernandes (conhecido pelo nome DJ Kamala) enviou um e-mail a Ângelo Pereira com um “pedido de exceção” urgente. O músico pretendia que a autarquia lhe concedesse uma autorização excecional para a sua festa “Deejay Kamala 360”.

No e-mail, o músico argumentava que se tratava de uma festa com cerca de 300 a 400 pessoas, que constituem uma “comunidade” conhecida pela equipa do músico. Aquelas festas são um evento exclusivo, a que só se pode aceder com convite, e cuja localização só é conhecida no próprio dia. O DJ argumentava ainda que o evento ocorria ao fim da tarde e noite, fora do horário de calor, que era proibido fumar na festa e que o cancelamento traria “sérios contratempos e prejuízo“.

Os serviços da autarquia ainda levantaram dúvidas, mas o vereador Ângelo Pereira acabou por aprovar a exceção, passando por cima da junta de freguesia de Alcântara, que em tempos normais seria a responsável pela emissão da licença. O presidente do Instituto Superior de Agronomia (ISA) — que gere os eventos que acontecem na Tapada –, António Brito, disse ao Expresso que exigiu uma autorização escrita da CML. Recebeu-a e, conta igualmente, “bombeiros, polícia e proteção civil estiveram no local” e garantiram que as condições “não traduziam um risco elevado de incêndio”.

A exceção atribuída àquela festa do DJ Kamala contrasta com os múltiplos cancelamentos, incluindo de festas de casamento, impostos à última hora pela Câmara de Lisboa a eventos que deveriam decorrer em parques florestais da cidade, incluindo a Tapada da Ajuda. Além disso, dentro daquele complexo florestal não pôde acontecer mais nada no período do estado de alerta: nem sequer os treinos da equipa de râguebi Agronomia, que ali tem o seu campo.

Por outro lado, outros eventos que procuraram exceções durante o período de proibição não tiveram sucesso. O exemplo mais claro é o do festival Super Bock Super Rock, que teve de ser transferido à última hora para o Altice Arena, em Lisboa, e não pôde ter lugar na praia do Meco, em Sesimbra.