Anne Heche, que sofreu um acidente de carro na semana passada, permanece em “estado crítico” e a família disse esta quinta-feira que “não espera que a atriz sobreviva”.

Em comunicado, citado pelo The Washington Post, a família referiu que “infelizmente, devido ao seu acidente, Anne Heache sofreu uma grave lesão cerebral” e “permanece em coma”.

A atriz está ligada a máquinas de suporte de vida apenas para determinar se existe a possibilidade de doação de órgãos. “Há muito tempo que é sua escolha doar os seus órgãos e [Anne] está a ser mantida em suporte de vida para determinar se algum é viável”, lê-se na nota.

O representante da atriz, que partilhou o comunicado com a imprensa internacional, revelou que a mesma está “em morte cerebral”. Anne Heche “será lembrada pela sua honestidade corajosa e fará muita falta pela sua luz”, disse a família.

A Anne tinha um coração enorme e tocou todos os que a conheceram com seu espírito generoso”, lê-se também no comunicado que deixa um agradecimento “a todos pelos gentis desejos e orações” pela recuperação da atriz.

O carro da atriz norte-americana embateu, no dia 5 de agosto, contra uma casa no bairro de Mar Vista fazendo com que ambos se incendiassem. No momento em que foi socorrida pelos bombeiros, Anne Heche conseguiria comunicar, mas terá perdido a consciência logo depois e está em coma desde então, segundo o Deadline.

Anne Heche, conhecida por integrar o elenco de “I Know What You Did Last Summer”, foi filmada a conduzir de forma irregular minutos antes do acidente. Um teste preliminar ao sangue revelou a “presença de narcóticos”, disse Tony Im, porta-voz da polícia de Los Angeles (LAPD), ao Washington Post. Um segundo teste será ainda realizado para apurar se as substâncias estavam presentes no sistema da atriz por causa do seu tratamento médico.