As fotografias de Archie Battersbee, uma criança inglesa de 12 anos, enchem há semana os telejornais e a imprensa escrita. O rapaz está em morte cerebral desde 31 de maio e os pais lutam para que a máquina que lhe mantém os pulmões a funcionar não seja desligada. Mas os médicos e o tribunal já determinaram que a situação é irrecuperável e que o suporte artificial das funções vitais será interrompido.

A situação tem despertado emoções — e não apenas as dos pais e irmãos. Os media têm retratado o drama desta família e levado as audiências em todo o mundo a esperar um desfecho diferente. Mas independentemente do momento em que se desligue a máquina ou de a criança ser levada ou não para uma unidade de cuidados paliativos, como pede a família, há uma coisa que não poderá ser mudada: Archie morreu.

