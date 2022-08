Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quatro jogos, três anos e meio. Há quatro jogos e há três anos e meio que o Sporting não conseguia derrotar o Rio Ave em Alvalade, algo que alcançou este sábado ao vencer os vilacondenses na segunda jornada da Liga para carimbar a primeira vitória no Campeonato. Com os três pontos conquistados contra a equipa de Luís Freire, os leões continuam com menos dois pontos do que o Benfica, que voltou a ganhar, e ficam ainda à espera do jogo do FC Porto, que visita o Vizela este domingo.

Colando com as duas últimas jornadas da época passada, contra o Santa Clara e o Gil Vicente, esta foi a terceira goleada consecutiva do Sporting em casa a contar para o Campeonato. Pedro Gonçalves bisou, engrossando o registo de melhor marcador dos leões na atual temporada, e foi naturalmente eleito o Homem do Jogo. Na zona de entrevistas rápidas, não esqueceu Paulinho, avançado que se lesionou durante a semana e que falhou a receção ao Rio Ave.

“Foi um jogo de sentido único. Trabalhámos muito bem durante a semana, o mister deu-nos a ideia para este jogo. O adversário era difícil mas tornámos o jogo fácil. Paulinho? É um grande jogador, não merece tudo o que dizem dele. É forte psicologicamente e estamos todos com ele. O importante é todos darmos o máximo por este clube, vamos todos juntos até ao fim. Sentimo-nos bem de todas as maneiras, ficamos contentes com a vitória. FC Porto? Vamos trabalhar como trabalhamos sempre, o mister vai dar-nos algumas nuances para esse jogo e vamos dar o nosso máximo”, explicou o internacional português, antecipando desde já o Clássico no Dragão na próxima jornada.

⌚️Apito final: SCP 3-0 RAFC É a 3.ª goleada consecutiva do ????Sporting em Alvalade para a Liga bwin:

V 3-0 Rio Ave, 2022/23

V 4-0 Santa Clara

V 4-1 Gil Vicente pic.twitter.com/fNqieTmqJJ — playmakerstats (@playmaker_PT) August 13, 2022

Sobre essa partida, Rúben Amorim apressou-se a garantir que Paulinho, que sofreu um traumatismo na perna direita, ainda não estará disponível para a visita ao FC Porto. Na flash interview, o treinador leonino comentou a forma como o Sporting reagiu ao bloco do Rio Ave, que defendeu com uma linha de cinco. “As equipas às vezes fazem blocos mais baixos e temos dificuldades no início porque tentamos perceber onde estão os espaços e os jogadores estão a perceber o jogo. Depois de encontrarmos a forma como o adversário está a defender, temos mais qualidade. Podíamos e devíamos ter ido para o intervalo com uma vantagem mais larga, não deixámos o Rio Ave sair e na segunda parte foi mais do mesmo. Encostámos o Rio Ave, tentámos fazer mais golos e acaba por ser, a meu ver, uma vitória incontestável”, disse Amorim.

“Eles têm de perceber as características de cada um deles, não é só atacar e defender. Temos de nos proteger das fraquezas e aproveitar as nossas forças. Jogar na profundidade dá-nos alguma qualidade na notação, quando não temos um avançado fixo. A qualidade que o Rochinha tem no jogo, o Fatawu está a crescer… Estou muito satisfeito com toda a equipa”, acrescentou, comentando depois o facto de Matheus Nunes ter recusado uma proposta do West Ham para passar mais um ano em Alvalade.

⌚️70' SCP 2-0 RAFC ????????Matheus Nunes volta a marcar em Alvalade um ano e meio depois. Foi o 8.º golo do médio pelo ????Sporting, o 7.º na Liga Portuguesa, marcou sempre nas três últimas épocas. pic.twitter.com/fPBe95KnPK — playmakerstats (@playmaker_PT) August 13, 2022

“Hoje em dia já ninguém contrata ninguém por marcar golos. Ele tem a qualidade dele. É de realçar as palavras do treinador do West Ham, que disse que ele recusou. Para mim, esse é o maior sinal para o Sporting. Houve fases em que os jogadores do Sporting queriam sair e agora têm propostas que lhes mudam a vida e querem ficar. Demonstra que os jogadores estão cá, que gostam daquilo que estamos a fazer e que abdicam de outras coisas para estar junto a nós”, concluiu o treinador leonino.