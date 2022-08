Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“É frustrante mas é futebol. As pessoas em casa gostaram, o treinador do Sporting nem tanto e os adeptos do Sporting também não”. O empate dos leões contra o Sp. Braga na Pedreira, na jornada inaugural da Primeira Liga, foi elogiado pelos seis golos, pelas mudanças no marcador e pelo entusiasmo em que o Campeonato português tantas vezes escasseia. Mas Rúben Amorim, logo depois do apito final, deixou o romantismo de parte para recordar a equipa de que era preferível um jogo aborrecido e os três pontos a um autêntico thriller que só desse um ponto.

Este sábado, em Alvalade e no primeiro jogo oficial em casa esta temporada, o Sporting recebia o Rio Ave e tinha desde já essa pressão de ter empatado na primeira jornada — sendo que Benfica e FC Porto, os dois principais rivais, golearam. Depois de uma semana difícil essencialmente para Ricardo Esgaio, que foi muito criticado na sequência do lance que deu o golo do Sp. Braga e que acabou por apagar as redes sociais, os leões anunciaram que decidiram juntar-se ao blackout digital, tornando-se o primeiro clube a associar-se à campanha “Mais Futebol, Menos Ódio”.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Rio Ave, 3-0 2.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Manuel Mota (AF Braga) Sporting: Adán, Luís Neto (Jeremiah St. Juste, 72′), Coates, Gonçalo Inácio, Pedro Porro (Ricardo Esgaio, 80′), Manuel Ugarte (Morita, 65′), Matheus Nunes, Matheus Reis, Marcus Edwards (Rochinha, 72′), Pedro Gonçalves, Trincão (Fatawu, 80′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Franco Israel, Nuno Santos, Flávio Nazinho, Rodrigo Ribeiro Treinador: Rúben Amorim Rio Ave: Jhonatan, Pantalon, Aderlan Santos, Pedro Amaral, Costinha (André Pereira, 62′), Joca (João Graça, 62′), Vítor Gomes (João Ferreira, 62′), Guga (Amine, 80′), Paulo Vítor, Fábio Ronaldo, Aziz (Leo Ruiz, 73′) Suplentes não utilizados: Magrão, Miguel Nóbrega, Ukra, Zé Manuel Treinador: Nuno Silva (Luís Freire está castigado) Golos: Pedro Gonçalves (36′ e 75′), Matheus Nunes (67′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Manuel Ugarte (61′), a João Ferreira (64′), a Amine (83′)

A iniciativa, lançada pela Liga de Clubes, surgiu em solidariedade com jogadores e agentes desportivos que são insultados nas redes sociais e passa por um boicote às comunicações em todas as plataformas desde as 18h da passada sexta-feira até à próxima segunda-feira. “Em solidariedade com todos os jogadores e agentes desportivos, e contra qualquer tipo de violência no desporto, o Sporting vai unir-se ao blackout digital e não comunicará nada até segunda-feira, 15 de agosto”, indicaram os leões.

