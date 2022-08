Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Novo Banco anunciou a venda da sede na avenida da Liberdade em Lisboa por 112,2 milhões de euros. O contrato promessa de compra e venda foi assinado após “um processo de venda competitivo”, refere a instituição em comunicado.

A operação, ao contrario de outras vendas de imóveis do banco no passado, deverá ter um impacto positivo nas contas de 55 milhões de euros que vão beneficiar os lucros deste ano. A transação deverá estar concluída no terceiro trimestre. O edifício da Avenida Liberdade foi a sede histórica do Banco Espírito Santo cuja resolução deu origem ao Novo Banco.

O banco não revela o comprador, mas o jornal Eco avança que será a empresa imobiliária espanhola Merlin Properties. Esta operação insere-se no quadro das medidas adotadas para acelerar o desinvestimento de ativos não-core e que permitirá um aumento de 40 pontos base nos rácios de capital.

A sede do Novo Banco irá passar para o Tagus Park, em Oeiras, onde está em construção o Novo Banco Campus que irá ainda acolher de forma gradual outros serviços centrais que atualmente estão instalados em vários prédios em Lisboa.