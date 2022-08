Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Qualquer programador quer acabar um festival em alta e o Vodafone Paredes de Coura achou que a melhor maneira de o fazer seria chamando os veteranos Pixies. A turma de Black Francis até parecia querer contrariar todas as más línguas que lhes apontavam o defeito de já não terem pernas para andar nestas vidas, ao entrarem em força com “Gouge Away”, “Wave of Mutilation” e “Debaser”. A multidão entusiasmou-se com esta demonstração de vitalidade e cantou a plenos pulmões, dando gasolina para manter a energia em alta. “Crackity Jones” foi punk na veia, sempre a rasgar, “Isla de Encanta” pôs o público espanhol em delírio e “Gigantic” uniu a plateia num uníssimo que nos fez crer que estaríamos perante um espetáculo que poderia vir a tornar-se memorável.

Porém, a partir daqui o castelo de cartas ruiu. Foi difícil disfarçar o embaraço ao ver como, tema após tema, os Pixies foram matando o seu reportório. A bateria em relentando, a guitarra arrastada, Francis sem conseguir colocar a voz no sítio e só Paz Lenchantin, a espaços, ia tentando sintonizar novamente o concerto numa frequência digna de celebração de carreira, de celebração de final de festa.

Esforço em vão. Nem mesmo a “Here Comes Your Man”, que fez com que muitos telemóveis se iluminassem no ar para registar o vídeo obrigatório para as redes sociais, conseguiu voltar a ligar os Pixies à corrente. “This Monkey’s Gone to Heaven” foi uma pálida versão de si mesma, “Hey” partiu-nos o coração ao ponto de quase implorarmos que parassem de repetir os versos We’re chained e quando chegou a “Where is my mind”, êxito óbvio de final de concerto, já as almas no recinto tinham congelado.

Resistiram as filas da frente, fãs com amor à camisola como adepto de futebol que, mesmo vendo a sua equipa a jogar mal, nunca vai deixar de a apoiar. Por muito que respeitemos o lugar sagrado dos Pixies no rock, estes 90 minutos foram demasiado sofridos para os querermos ver de novo ao vivo. Resta-nos perguntar, será que ainda faz sentido insistir em programar bandas que estão completamente desajustadas do tempo presente só porque ocupam um pedestal na história da música? Com todo o respeito, nós achamos que não.

