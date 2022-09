Siga aqui o nosso liveblog sobre o último dia do mercado de transferências

O defesa central internacional pelos Estados Unidos John Brooks, que passou toda a sua carreira no futebol alemão, é reforço do Benfica, tendo assinado um contrato de uma época com o clube da Luz, anunciou esta quinta-feira o emblema lisboeta.

“O defesa-central John Brooks, de 29 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O internacional norte-americano assinou um contrato válido por uma temporada (até 2023)”, informaram os “encarnados” através do site oficial.

Brooks, de 29 anos, era um jogador livre depois de na última temporada ter terminado a ligação ao Wolfsburgo, clube que representou durante cinco anos e pelo qual atuou em 146 jogos, marcando sete golos.

Antes, o defesa de 1.93 metros, que nasceu na capital alemã, fez a formação e iniciou a carreira no Hertha Berlim, sendo que no emblema da capital germânica contabilizou 130 partidas e oito golos.

Com 45 jogos e três golos pela seleção dos Estados Unidos, Brooks participou no Mundial2014, no Brasil.

Na quarta-feira, o Benfica informou que o brasileiro Morato contraiu uma lesão no tornozelo direito, perto do final do encontro com o Paços de Ferreira (3-2), que o deverá deixar de fora dos relvados entre quatro a seis semanas.

Com João Victor e Lucas Veríssimo a recuperarem de problemas físicos e com Vertonghen perto de ver confirmada a saída do clube, as “águias” apenas tinham Otamendi e o jovem António Silva como centrais disponíveis.