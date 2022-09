Os resultados na última temporada (depois do sucesso europeu em 2021) não foram famosos, a grande instabilidade provocada pela saída de Roman Abramovich como efeito colateral da invasão da Rússia à Ucrânia também fez tombar várias figuras da estrutura, o mercado transformou-se bem mais num foco de problemas do que propriamente numa fonte de soluções. Os últimos meses do Chelsea foram atípicos e o início da nova época não fugiu a essa linha, dentro e fora de campo – e o primeiro reflexo chegou agora.

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022

Poucas horas depois da derrota na Croácia frente ao Dínamo Zagreb, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, os blues confirmaram o despedimento de Thomas Tuchel. O alemão chegou a meio da época de 2020/21, sagrou-se campeão europeu e mundial além de ter ganho a Supertaça Europeia, foi a mais três finais internas (duas Taças de Inglaterra e uma Taça da Liga), garantiu sempre a qualificação para a Champions mas sai agora com apenas sete jogos feitos em 2022/23, entre três vitórias, um empate (polémico) com o Tottenham e três derrotas com Leeds, Southampton e agora Dínamo Zagreb.

4 – Despite being in charge of Chelsea for just 589 days, no manager has ever reached more major domestic/European finals with the Blues than Thomas Tuchel (4). Memorable. pic.twitter.com/3OwFdv1cOi — OptaJoe (@OptaJoe) September 7, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Queremos agradecer ao Thomas e ao seu staff pelo seu esforço durante o período no clube. Terá, com todo o direito, um lugar na história do Chelsea depois de conquistar a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes durante o período em que esteve à frente da equipa. Numa altura em que se cumprem 100 dias desde a mudança na gestão do clube, os novos donos acreditam que esta é a altura certa para se fazer esta transição”, anunciaram os londrinos em comunicado, referindo ainda que haverá agora uma solução interina até ser encontrado o nome do técnico que vai suceder ao alemão.

Thomas Tuchel leaves Chelsea with a legacy ???? ???? Champions League

???? Super Cup

???? Club World Cup pic.twitter.com/mMUqFqH8Ue — ESPN UK (@ESPNUK) September 7, 2022

O The Telegraph, que explica todas as tensões que se foram sentindo entre o treinador germânico e os novos proprietários este verão, aponta já alguns potenciais sucessores com um elemento em destaque: Graham Potter, que está a ter um grande arranque no Brighton. Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane (ambos sem clube) e até Roger Schmidt, técnico do Benfica, são outras hipóteses colocadas.

Em atualização