O estado do tempo vai mudar a partir do final da tarde deste domingo, e a culpa é do ex-furacão Danielle, transformado agora em ciclone extratropical.

Em comunicado emitido este sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que “os modelos numéricos continuam a sugerir, agora com elevado grau de confiança”, o deslocamento do fenómeno para sueste, “em aproximação à Península Ibérica a partir da tarde de Domingo dia 11, originando uma alteração significativa do estado do tempo no continente”.

A esta depressão estão associadas “massas de ar quente e instáveis, com elevado conteúdo em vapor de água”. A partir do final da tarde deste domingo “irão originar períodos de chuva ou aguaceiros no litoral a norte do Cabo Espichel, que serão por vezes fortes, acompanhados de trovoadas e rajadas fortes a partir da madrugada de dia 12”. A chuva deverá manter-se ao longo da semana, embora com menores quantidades a partir de dia 14, sublinha o IPMA.

Prevê-se ainda vento forte, sobretudo segunda e terça-feira, e agitação marítima, com ondas que podem chegar aos 2,5 e 3,5 metros de altura a partir da tarde de dia 12 até ao final do dia 13.

???? #Tempo: De 11 a 17/09 prevê-se tempo chuvoso, com precipitação persistente, por vezes forte e generalizada a todo o território do continente. A precipitação entre 12 a 15/09 pode ultrapassar os 150 mm no Minho e regiões montanhosas da Beira Litoral ???? https://t.co/iUvEv91kRu pic.twitter.com/jMQGD9YQHn — IPMA (@ipma_pt) September 9, 2022

O instituto ressalva que “dependendo da intensidade local da precipitação, poderão ocorrer cheias rápidas em meios urbanos”.

Até porque estas serão “as chuvas mais significativas da época após um período de seca prolongado”, sendo por isso expectável que causem “escorrência considerável das águas pluviais em zonas íngremes e em solos queimados, devido à sua lenta infiltração”.