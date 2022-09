O próximo Orçamento do Estado vai trazer um conjunto de medidas “transversais” e “concretas” para incentivar a capitalização das empresas, para que estas sejam menos dependentes do financiamento bancário e possam ir aos mercados de capitais buscar o capital e o financiamento de que necessitam para crescer num contexto de subida das taxas de juro. A promessa é do ministro das Finanças, Fernando Medina, que diz que o reforço dos capitais das empresas é essencial tendo em conta que “ainda não se vislumbra o fim” da guerra na Ucrânia e das pressões inflacionistas.

As declarações foram feitas durante um evento organizado em Lisboa pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Dia do Emitente, um evento após o qual Fernando Medina não respondeu a quaisquer questões dos jornalistas, à margem, no final da sua intervenção.

Nessa intervenção, Medina reconheceu que nas economias há “nuvens no horizonte” que são “alheias” a Portugal mas deixou uma palavra de confiança de que o Governo irá “redobrar” os esforços de lançar políticas que ajudem a robustecer a economia portuguesa de forma “estrutural”.

E “beneficiando dos contributos dados pelo grupo de trabalho, promovido pelo Governo, acredito que em breve possamos apresentar um conjunto de medidas de natureza transversal que apoiarão o mercado e a poupança de longo prazo”, afirmou Medina, salientando a redução dos custos associados à emissão em mercado e incentivos à poupança de longo prazo, designadamente no âmbito do chamado “PPR europeu”.

Os incentivos “concretos” e “efetivos” aos “instrumentos de reforço de capitais próprios das empresas” serão um “pilar do próximo Orçamento do Estado”, afirmou Medina. “Num momento de subida das taxas de juro, é preciso enviar uma mensagem muito clara de que é essencial as empresas reforçarem a base dos capitais próprios, para a estabilidade das empresas, para a sua capacidade de desenvolvimento e para a solidez do nosso sistema financeiro”.

O evento desta terça-feira, no Centro Cultural de Belém, serviu para fazer o lançamento do Guia do Emitente, uma nova ferramenta digital, que, segundo a CMVM, irá “acompanhar e ajudar as empresas a tomarem decisões informadas de financiamento, com base no conhecimento das alternativas”, para que possam “considerar aquelas que melhor se adaptam à sua visão e ambição”.

O Guia do Emitente disponibiliza informação sobre “as etapas da jornada de acesso ao mercado de capitais” — desde o planeamento até à admissão à negociação, passando pela preparação e pela oferta — dando a conhecer “as características, vantagens e desvantagens das diferentes opções disponíveis às empresas”.