A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) avisou esta terça-feira que a plataforma Onencore e a BCG Investments Limited não estão autorizadas a exercer qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal.

“A CMVM alerta para o facto de nem a plataforma Onencore (https://onencore.com/pt) nem a entidade BCG Investments Limited estarem autorizadas junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal”, lê-se numa nota esta terça-feira divulgada no site do regulador.

Por outro lado, avisou que estas entidades também não estão habilitadas a realizar publicidade ou prospeção de clientes para a celebração de contratos de intermediação financeira.

A CMVM disse ainda que a lista das entidades autorizadas pode ser consultada no seu site e que todas as pessoas que estabeleceram qualquer relação comercial com a Onencore e a BCG Investments Limited podem contactá-la através do número 800 205 339 ou do e-mail cmvm@cmvm.pt.