Jean-Luc Godard morreu esta terça-feira aos 91 anos. A informação foi avançada pelo Liberation, que cita fontes próximas do cineasta. Ainda não são conhecidas as causas da morte. O cita Manoel de Oliveira para descrever a obra do realizador franco-suíço: “O seu cinema é a saturação de signos magníficos que se banham na luz da sua falta de explicação.”

Jean-Luc Godard há muito que inscreveu o seu nome na História do cinema, ele que foi um dos maiores mestres da arte em todo o mundo e uma figura chave da Nouvelle Vague, movimento cinematográfico que revolucionou o cinema no final dos anos 1950 e 1960.

Nascido a 3 de dezembro de 1930, Godard cresceu e estudou em Nyon, na Suíça. Regressou à capital francesa depois de terminar os estudos em 1949 e foi aí que descobriu o seu “habitat natural”, quando começou a frequentar os cineclubes parisienses.

A filmografia de Jean-Luc Godard evidenciava um radicalismo inflexível e crescentemente politizado, sobretudo a partir da década de 1960. O cineasta ficou conhecido “pelo seu estilo de filmar iconoclasta, aparentemente improvisado, bem como pelo seu inflexível radicalismo”, como recorda o The Guardian.

O realizador franco-suíço, responsável por filmes como “O Acossado”, “O Desprezo” e “Pedro, o Louco”, tem uma longa carreira premiada, que vai desde o galardão de melhor realizador, em Berlim, logo por “O Acossado”, até um Óscar honorário, entregue em 2010 numa cerimónia à qual não compareceu.

