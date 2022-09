Siga o nosso liveblog para acompanhar todas as informações sobre as cerimónias fúnebres de Isabel II.

Na tarde desta terça-feira, 13 de setembro, o Rei Carlos III voltou a protagonizar um momento caricato durante uma visita monárquica a propósito da sua ascenção ao trono de Inglaterra. Desta vez, o momento que se tornou viral nas redes sociais aconteceu durante a assinatura do livro de visitas do Castelo de Hillsborough, na Irlanda do Norte, que o soberano visitou na companhia da rainha-consorte. Carlos III enervou-se quando a caneta de tinta permanente que usava para assinar começou a verter tinta na sua mão, sendo ouvido a dizer alto “I can’t bear this bloody thing… every stinking time”, ou “já não posso mais com isto… sempre a mesma porcaria”, em tradução livre para português.

“Meu Deus, odeio isto”, reclamou o monarca enquanto se levantava e entregava a caneta à mulher. “Olha, está a espalhar-se por todo o lado”, respondeu Camilla enquanto o marido limpava os dedos. Na mesma altura, Carlos III percebeu que se tinha enganado a preencher a data nos documentos oficiais: em vez de 13 de setembro, anotou o dia anterior.

'Every stinking time'.



The King and Queen Consort were signing a visitors' book at Hillsborough Castle in Northern Ireland when the monarch's pen began to leak - and he lost his temper.https://t.co/BvYjPRLZ8J pic.twitter.com/ei4fwvGJEF — Sky News (@SkyNews) September 13, 2022

A visita à Irlanda do Norte insere-se numa série de obrigações protocolares que se seguem à ascenção de Carlos III ao trono após a morte da sua mãe, na passada quinta-feira. O monarca tem cumprido a agenda, tendo voado de Balmoral para Londres na sexta-feira para a sua cerimónia de proclamação, partindo novamente para a Escócia na segunda-feira para participar no cortejo da urna de Isabel II. Seguiu-se a visita à Irlanda do Norte na terça-feira, após a qual já está de regresso a Londres para os cortejos fúnebres.

As reações ao desabafo de Carlos III têm sido, sobretudo, de compaixão para com o momento que o monarca está a viver. “Ao ver as notícias na noite passada pensei que, além do luto, o Rei Carlos deve estar absolutamente exausto. Está na casa dos 70 e a voar por todo o país quase sem parar. Claro que o está a afetar. Espero que, no tempo certo, ele tenha o tempo de que precisa para lidar com este período traumático”, declarou no Twitter Marcus Dysh, ex-editor do jornal The Jewish Chronicle.

Watching the news last night I thought aside from the grief, King Charles must be absolutely exhausted. He is in his 70s and flying round the country almost non-stop. Clear it is getting to him. Hope in due course he gets the time he needs to deal with this traumatic period. https://t.co/4vLTaNFpox — Marcus Dysch (@MarcusDysch) September 13, 2022

Mas há mais internautas a expressarem compreensão para com Carlos III na mesma rede social. Jack Blackburn, correspondente de história no The Times, escreveu: “Penso que é possível que se estejam a retirar interpretações excessivas de um pouco de rabugice de alguém que tem estado a viajar sem parar desde que a mãe morreu, na quinta-feira passada.”

Esta não foi, de facto, a primeira vez que o Rei de Inglaterra se irritou durante uma cerimónia oficial desde que ascendeu ao trono. No passado sábado, fez correr muita tinta quando, durante sua cerimónia de ascenção — que decorreu no Palácio de St. James, em Londres — foi captado pelas câmaras visivelmente irritado com o staff, gesticulando para que alguém tirasse um pote de tinta da secretária onde se preparava para assinar o juramento. Leia tudo no artigo do Observador.