António Costa conta, a partir desta sexta-feira, com um novo secretário de Estado Adjunto. O cargo será ocupado por Miguel Alves, ainda presidente da Câmara de Caminha e político próximo de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação.

E Manuel Pizarro, que foi nomeado na semana passada como ministro da Saúde, já tem equipa: Margarida Tavares e Ricardo Mestre são os novos secretários de Estado da Promoção da Saúde e substituem assim Lacerda Sales e Fátima Fonseca.

Margarida Tavares é infecciologista e vem do Hospital de São João, no Porto — o mesmo hospital, aliás, onde trabalhou Manuel Pizarro –, e coordenava o serviço de infecciologia.

Já Ricardo Mestre é especialista em administração hospitalar e foi nomeado recentemente, em junho deste ano, para desempenhar o cargo de subdiretor-geral da Saúde.

O anúncio foi feito esta quinta-feira, através de uma nota publicada no site da Presidência: “O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro-ministro de nomeação de três novos secretários de Estado”, lê-se no comunicado. Os três novos secretários tomam posse esta sexta-feira, ao final da tarde, numa cerimónia que vai decorrer no Palácio de Belém.