A próxima edição do festival O Sol da Caparica vai ser organizada pelo Grupo Chiado, que tem contrato com a Câmara Municipal de Almada, detentora da marca, até 2023, quando será realizado um novo concurso.

As dúvidas quanto à duração do contrato da autarquia com o Grupo Chiado, responsável pela organização do evento desde 2019, foram esclarecidas por Inês de Medeiros na última reunião de câmara, que decorreu esta segunda-feira, da parte da tarde. O caderno de encargos continua, no entanto, a não estar disponível.

Abordando a polémica em torno da mais recente edição do Sol da Caparica, que decorreu entre os dias 11 e 15 de agosto no Parque Urbano da Costa da Caparica, a autarca esclareceu que, “tal como aconteceu em 2019, será feita uma avaliação em função do que foi contratualizado, do que foi cumprido e do que não foi”, e que “essa avaliação está a ser feita”, não tendo ainda sido concluída pelos diversos serviços municipais. Uma vez terminada, esta será discutida pelo executivo e com o promotor.

