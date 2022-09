Ex-surfista australiano Chris Davidson morre após discussão em bar

Chris Davidson morreu num hospital na noite de sábado após ter caído no chão e batido com a cabeça durante uma discussão à porta de um bar a norte de Sidney, noticia a imprensa internacional.

O incidente ocorreu em South West Rocks, uma pequena localidade costeira. Segundo o The Guardian, a polícia foi chamada ao local pouco depois das 11 da noite, encontrando o antigo surfista de 45 anos inconsciente. Davidson caiu no chão após ter sido atingido na cara com um murro. Foi tratado no local e depois transportado para o hospital de Kempsey, onde morreu pouco tempo depois.

Um homem de 42 anos foi detido no domingo na sua residência em South West Rocks e acusado de homicídio. O suspeito será julgado em novembro, de acordo com a BBC.

Chris Davidson cresceu em North Narrabeen, na zona norte de Sidney, e competiu no campeonato do mundo de surf em 2010 e 2011. Em 2010, ficou em terceiro lugar no evento, organizado em Portugal, juntamente com Kelly Slater.

A Liga Mundial de Surf (WSL) reagiu à morte do antigo surfista, mostrando-se “triste” com o que aconteceu. A Surfing Australia afirmou que a comunidade do surf está de luto pelo desaparecimento de Davidson, “incrivelmente talentoso”.