António Trigueiros de Aragão, o marido de Ana Abrunhosa, a ministra da Coesão Territorial, associou-se a um empresário chinês condenados por corrupção ativa. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo jornal Expresso.

O semanário apurou que uma empresa criada pelo marido de Ana Abrunhosa terá sido beneficiada no ano passado com 133 mil euros de apoio do Estado – apesar de um dos sócios da empresa ter sido condenado pouco antes por corrupção ativa.

A Thermalvet, assim se chama a empresa, foi constituída a 15 de outubro de 2020, virada para a “conceção e desenvolvimento de produtos de uso veterinário com água termal”. A empresa seria constituída por António Trigueiros de Aragão e pelo pai, Diogo Trigueiros de Aragão, que detinham 80% do capital social da companhia. A restante percentagem pertencia à sociedade de Zhu Xiadong, um empresário chinês que foi condenado em junho de 2020.

Nessa altura, o Tribunal da Relação de Lisboa condenou o empresário a três anos e cinco meses de prisão, com pena suspensa, por corrupção ativa no processo dos Vistos Gold. O empresário foi condenado por ter subornado António Figueiredo, o antigo presidente do Instituto dos Registos e Notariado (IRN).

Esta quarta-feira, o Observador avançou que duas empresas detidas pelo marido da ministra Ana Abrunhosa beneficiaram de centenas de milhares de euros em fundos comunitários.