A proposta do Governo para o Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano avança com a criação de um regime de tributação de criptoativos. O executivo já tinha demonstrado a vontade de criar um regime neste ecossistema, descrevendo agora que pretende ter um “quadro fiscal amplo e adequado”, em sede de “tributação de rendimento e de património”.

Em sede de IRS, a proposta apresentada esta segunda-feira passa por uma tributação a 28% “sem prejuízo da opção de englobamento” das mais-valias que resultem de operações com criptoativos detidos por menos de um ano. Já as mais-valias resultantes de criptoativos detidos por mais de um ano estarão isentas de tributação.

Ainda em sede de IRS, é proposta a tributação dos rendimentos que resultem de operações com criptoativos como “rendimentos empresariais e profissionais”, dando como exemplo a emissão deste tipo de ativos, nomeadamente através de mineração.

