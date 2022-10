Todos os técnicos superiores das carreiras gerais a partir da terceira posição remuneratória terão um aumento total em janeiro de 104 euros brutos, que equivale a uma atualização salarial de 52 euros e à subida de um nível salarial (também de 52 euros). A medida faz parte de um acordo plurianual para a função pública, que será assinado na segunda-feira entre o Governo e dois dos três sindicatos que representam os funcionários públicos nas negociações: a FESAP e o STE. De fora fica a Frente Comum, afeta à CGTP (a central sindical também não tinha assinado o acordo de rendimentos na concertação social).

Num comunicado divulgado este sábado, o ministério da Presidência, liderado por Mariana Vieira da Silva, revela as linhas gerais do acordo, que passam por medidas já conhecidas como a atualização do salário mínimo no Estado para 761,58 euros (ligeiramente acima dos 760 euros para o setor privado). Para os trabalhadores que recebem hoje o salário mínimo essa medida significa uma subida de 8% nos salários. Os restantes trabalhadores das carreiras gerais terão uma atualização de 52 euros até aos 2.600 euros brutos e de 2% a partir desse patamar.

Há, porém, uma medida nova, que representa uma evolução face ao que o Governo tinha proposto aos sindicatos da função pública nas últimas semanas: a “valorização da carreira de Técnico Superior, com produção de efeitos em janeiro de 2023, através do estabelecimento de um salto adicional de um nível remuneratório em toda a escala da carreira, correspondendo a uma valorização de 104€. Esta medida corresponderá, em 2023, a um aumento médio de 5,6% para os trabalhadores da 3.ª à 14.ª posição remuneratória da carreira”.

