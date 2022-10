Uma mulher foi encontrada morta no estômago de uma cobra pitão de 7 metros na plantação de borracha onde trabalhava na Indonésia, revelam as entidades locais.

Jahrah, de 54 anos, saiu de casa no domingo de manhã para trabalhar na plantação, na província de Jambi, na ilha de Sumatra. Quando não regressou a casa nessa noite, o marido comunicou o seu desaparecimento. Depois de encontrar algumas das suas peças de vestuário e as ferramentas que utilizava no trabalho, convocou uma equipa de busca, disse a polícia aos meios de comunicação locais. Na manhã seguinte, uma pitão foi avistada nas proximidades.

“Quando a equipa de segurança e os residentes efetuaram uma busca à volta da plantação de borracha, encontramos uma pitão de 7 metros de comprimento. É esta serpente que é suspeita de ter atacado a vítima. Depois de a termos apanhado, encontrámos o corpo da vítima no estômago da cobra“, disse o chefe da polícia local, AKP S Harefa, ao site de notícias Detik, acrescentando que o corpo parecia estar em grande parte intacto quando foi encontrado.

As pitões, que matam por asfixia, tipicamente comem animais mais pequenos, engolindo-os inteiros. Apesar de serem raros os casos de seres humanos que são engolidos, não é a primeira vez que um incidente destes ocorre na Indonésia. Segundo o jornal britânico The Guardian, entre 2017 e 2018 duas mortes similares ocorreram no país asiático.