O Novo Banco fechou os primeiros nove meses do ano com lucros de 428,3 milhões de euros, mais 178% do que no mesmo período do ano anterior – ou seja, quase triplicando os lucros. É um resultado que se destaca entre os números já divulgados pelos outros bancos até ao momento, nesta época de apresentação de resultados: o BCP teve lucros de 97,2 milhões, o BPI 286 milhões e o Santander Portugal 385 milhões.

O “crescimento sustentado do negócio [é] demonstrativo da capacidade de geração de receita e capital, apesar do atual contexto macroeconómico, pressões inflacionistas e subida das taxas de juro”, afirma o banco em comunicado de imprensa divulgado esta segunda-feira. O banco acrescenta que “o desempenho da atividade está em linha com as expectativas para setembro de 2022, apesar do atual contexto

macroeconómico caracterizado por pressão inflacionista e consequente volatilidade das taxas de juro, agravado pelo conflito na Ucrânia”.

Um dos principais fatores que justificam a forte subida dos resultados é o menor registo de imparidades e provisões (que subtraem diretamente aos lucros). “O Grupo novobanco registou até 30 de setembro de 2022 um reforço de imparidades e provisões no montante de 22,5 milhões de euros, apresentando uma redução face aos valores registados no período homólogo (-85,9%)”, diz o banco.

Esse efeito compensou uma descida na margem financeira, um indicador-chave para os bancos já que reflete a diferença entre aquilo que o banco paga para se financiar (depósitos, BCE, etc.) e os juros cobrados nos créditos que concede. A margem financeira baixou 5,6%, para 430,2 milhões de euros, penalizada pelos custos pagos pelos títulos de dívida sénior emitidos no final de 2021 (que começaram a pagar juros neste exercício). Por outro lado, a margem financeira também sofreu com o registo dos juros do financiamento obtido no BCE ao abrigo do programa de cedência de liquidez de longo prazo (TLTRO III) – um programa que foi alterado pelo BCE a 27 de outubro e, com essas alterações, o Novo Banco estima que a margem financeira no trimestre seria beneficiada em 7,5 milhões de euros.

O crédito a clientes (líquido) aumentou 3,9% para 24,6 milhões de euros (na comparação entre final de setembro e final de dezembro de 2021), “confirmando a trajetória de crescimento da carteira de crédito no segmento de empresas e de particulares, num ambiente de taxas de juro favorável”, afirma o Novo Banco.

O banco também ganhou mais 3,8% na cobrança de comissões (215,7 milhões), em parte devido à revisão do preçário de serviços a clientes.

Estes são os primeiros resultados trimestrais divulgados pelo Novo Banco desde que o novo presidente-executivo, Mark Rourke, indicou numa nota interna aos trabalhadores, noticiada pelo jornal Eco, que nos planos futuros está “preparar o banco para um IPO [venda de parte do capital em bolsa], de forma a assegurar um futuro completamente independente”.