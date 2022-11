Quem tiver um crédito à habitação (e, eventualmente, outros créditos ao consumo) e tenha sofrido um aumento rápido da sua taxa de esforço – para mais de 36% do rendimento líquido – terá uma “via aberta” para renegociar com o banco uma forma de atenuar as responsabilidades mensais, afirma o Governo. Dessa renegociação podem advir mudanças como o prolongamento do prazo do empréstimo (reversível nos cinco anos seguintes), uma carência de pagamento de juros durante um determinado período, consolidação de créditos, entre outras hipóteses. No limite, o cliente tem a “arma negocial”, diz o Governo, de não ter de pagar comissões de amortização antecipada – uma forma de eliminar um possível obstáculo à mudança de banco.

Estes são alguns dos pontos principais do diploma que o Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros e que pretende “disciplinar” o enquadramento em que os clientes bancários podem aceder a uma renegociação dos créditos que, no limite, pode ser feita ao abrigo do (já existente) Plano de Ação para o Risco de Incumprimento (PARI). O documento foi apresentado em conferência de imprensa onde participou o secretário de Estado João Nuno Mendes, que tem sido o rosto da preparação deste plano e que já tinha avançado vários dos seus contornos no parlamento, há várias semanas.

Apenas os créditos à habitação própria e permanente, até 300 mil euros, podem ser incluídos neste enquadramento, revelou João Nuno Mendes, que não tinha ainda trazido a público os patamares concretos que estão previstos no diploma.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.